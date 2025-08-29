Sénégal: Jean Baptiste Tine salue l'engagement des services de l'Etat pour la réussite du Gamou de Thiénaba

Dakar — Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Jean Baptiste Tine, a salué jeudi à Dakar l'engagement pris par les services de l'Etat pour relever "tous les défis identifiés" avant la célébration du Gamou de Thiénaba, prévue le 4 septembre.

"Je me réjouis des engagements pris par l'Etat, les collectivités territoriales, les forces de sécurité ainsi que les opérateurs privés et parapublics pour que tous les défis identifiés soit relevés avant le 4 septembre, date retenue pour la célébration du Gamou", a-t-il déclaré.

M. Tine présidait la réunion nationale consacrée aux préparatifs de la 146 ème édition du Gamou de Thiénéba, une rencontre visant à évaluer, en rapport avec les ministères sectoriels concernés, l'état de mise en oeuvre des engagements pris, en vue d'apporter les mesures correctives aux difficultés identifiées.

Il a magnifié la qualité des contributions et l'engagement collectif des différents services impliqués dans l'organisation de cet évènement religieux axé sur le thème "Le Coran : la solution par excellence".

Selon lui, cette rencontre a permis de "passer en revue les principaux aspects liés pour l'organisation de cet événement religieux majeur d'envergure internationale".

Les préoccupations des organisateurs relativement aux questions de sécurité, de santé, de transport, d'hébergement, d'approvisionnement en eau et en électricité, mais aussi de communication, ont trouvé un écho favorable auprès des services concernés lors de cette réunion.

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a insisté sur "la nécessité de poursuivre la coordination et la communication", pour que "chaque acteur assume sa responsabilité dans les délais impartis".

Il a demandé au directeur général de l'administration territoriale, en rapport avec le gouverneur de la région de Thiès, d'assurer le suivi de l'exécution des décisions arrêtées.

Le gouverneur de la région de Thiès, Saër Ndao, a présenté les résultats issus des différentes rencontres initiées dans le cadre de la l'organisations de Gamou, pour une prise en charge des requêtes formulées par le comité d'organisation.

Sur quinze points retenus lors de ces réunions préparatoires, huit n'avaient pas obtenu de réponse satisfaisante, a relevé l'autorité administrative.

Des instructions ont été données au gouverneur afin d'appréhender les solutions appropriées pour la réussite du Gamou.

Le comité d'organisation a exprimé sa satisfaction quant à la prise en charge des besoins formulés par Serigne Assane Seck, khalife général de ce foyer religieux crée par Amary Ndack Seck en 1882.

"Nous sommes satisfaits des dispositions prises par le gouvernement cette année. Les besoins exprimés par le khalife sont pris en charge à 90 % par les services de l'État", s'est réjoui Serigne Baye Diop Seck, coordonnateur du Gamou de Thiénaba.

Serigne Cheikh Mamadou Seck, porte-parole du khalife général, a lui invité les fidèles à faire preuve de discipline et de vigilance, notamment sur les routes, pour éviter les accidents.