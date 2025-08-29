Sénégal: Mbour - Le maire veut porter plainte contre X, après l'obstruction de certains ouvrages d'assainissement

28 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Mbour — Le maire de Mbour (ouest), Cheikh Issa Sall, a fait part, jeudi, de son intention de porter plainte contre X en raison des "actes de sabotage" de nature à obstruer les ouvrages d'assainissement de la ville, ce qui aggrave les inondations.

"Nous allons porter plainte contre X", a déclaré M. Sall lors d'une réunion consacrée à la lutte contre les inondations, en présence des autorités administratives.

"Nous avons déjà mis en place un système de surveillance. Jusqu'à la fin de l'hivernage, les sites les plus importants seront surveillés vingt-quatre heures sur vingt-quatre", a-t-il ajouté.

Des agents du service municipal chargé de l'assainissement de la ville ont extrait des sacs de sable, des briques et divers autres objets qui obstruaient les canaux destinés à l'évacuation des eaux usées et des eaux de pluie.

"Ce sont des actes délictuels", a dénoncé Amadou Diop, le préfet de Mbour, qui présidait la réunion.

Leurs auteurs seront punis, s'ils sont identifiés, a-t-il dit.

"L'État a investi beaucoup d'argent dans ces infrastructures. C'est inacceptable que des individus viennent obstruer" les ouvrages d'assainissement, a poursuivi Amadou Diop.

Cheikh Issa Sall a souhaité, par ailleurs, l'intervention de l'État

dans le financement des infrastructures de la ville de Mbour.

"La situation est stable, mais [elle] n'est pas encore totalement maîtrisée", a dit le préfet en parlant des inondations survenues dans les communes faisant partie du département.

"Nous faisons le suivi quotidien de la situation", a-t-il dit, espérant que l'État va trouver des "solutions idoines" aux inondations.

