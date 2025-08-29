Sénégal: La visite de Bassirou Diomaye Faye en France en exergue

Dakar — La visite du président Bassirou Diomaye Faye en France, où il a présenté les opportunités du Sénégal aux entrepreneurs français et évoqué, avec son homologue Emmanuel Macron, le renforcement du partenariat rénové entre Dakar et Paris est au menu des quotidiens reçus, jeudi, à l'Agence de presse sénégalaise (APS).

Le président de la République est arrivé mardi à Paris où il prend part à la rencontre des entrepreneurs français, organisée, les 27 et 28 aout 2025, par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) en qualité d'invité spécial.

Le chef de l'Etat a rencontré en marge de cette rencontre à l'Elysée son homologue Emmanuel Macron autour d'un petit déjeuner de travail.

"Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, est arrivé ce mardi 26 août 2025 en France. A Paris, il a rencontré mercredi, à l'Elysée son homologue français Emmanuel Macron, en plus de prendre part, à la rencontre des entrepreneurs français, en qualité d'invité spécial", rapporte Sud Quotidien.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette visite du président "intervient après sa participation à la TICAD9 qui s'est tenue du 20 au 22 août à Yokohama et à l'exposition universelle Osaka-Kansai 2025 au Japon", précise le journal, indiquant qu"'à l'université d'Eté du MEDEF, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, a adressé un message empreint de solennité et de conviction aux acteurs économiques français en s'appuyant sur la vision Sénégal 2050 et plaidé pour une coopération renouvelée tournée vers l'innovation, la jeunesse et la durabilité".

Sud ajoute que lors du petit-déjeuner de travail à l'Elysée, Bassirou Diomaye Faye et Emmanuel Macron "ont passé en revue les programmes de coopération et échangé sur le renforcement du partenariat rénové entre le Sénégal et la France". "Cette revue de la coopération sera à l'ordre du jour du prochain séminaire intergouvernemental prévu en septembre 2025", annonce le journal.

"L'opération de charme de Diomaye à Paris", dit L'As, soulignant" qu'après avoir été reçu hier par Emmanuel Macron à l'Elysée pour un petit déjeuner de travail, le Président Diomaye s'est rendu à Roland Garros où se tenait la rencontre des entrepreneurs de France organisée par le MEDEF"'.

Selon le journal, le chef de l'Etat sénégalais, "invité spécial" de l'évènement, "a ouvert ses bras aux investisseurs français en leur assurant qu'ils ont toute leur place au Sénégal. Il a saisi l'occasion pour réaffirmer aux autorités françaises et au Mouvement des entreprises de France (MEDEF) l'ouverture du Sénégal à une coopération fondée sur le respect mutuel, (...) à tous les partenariats, en s'évertuant d'instaurer un environnement des affaires stable, prévisible, propice à la sécurité et à la protection de l'environnement", écrit le journal.

"Diomaye en opération de charme", titre WalfQuotidien. Le journal note que le président de la République "a fait un appel du pied aux investisseurs de l'Hexagone, lors de l'université d'Eté du MEDEF, en mettant en avant les réformes engagées par le Sénégal pour améliorer le climat des affaires, la lutte contre la corruption, etc".

Le Quotidien aussi souligne que la France et le Sénégal "sont résolus à avancer ensemble de façon concrète dans un cadre rénové". Le président Faye a vendu au patronat français les potentialités du Sénégal, note le journal, annonçant que cette visite présidentielle sera suivie, dans quelques semaines, du séminaire gouvernemental présidé par les deux Premiers ministres.