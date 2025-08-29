Sénégal: Nyassia - Un appui en matériel pour les femmes transformatrices de produits agricoles

Nyassia — Le sous-préfet de Nyassia, Moussa Aly Ba, a réceptionné jeudi des tricycles, du matériel de pesage et des sécateurs destinés aux femmes transformatrices de produits forestiers de la commune du même nom et de celle d'Enampor, dans la région de Ziguinchor (sud).

Cet appui en matériel, d'une valeur de dix millions de francs CFA, s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du Projet de promotion de l'autonomisation socio-économique des femmes rurales de Nyassia et Enampor.

Ce projet porté par le consortium ETDS (Économie territoires et développement services) et le comité régional de solidarité des femmes pour la paix en Casamance (CRSFPC), vise les filières mangue et madd.

Selon le sous-préfet de Nyassia, les tricycles permettront aux bénéficiaires d'être plus autonomes dans le secteur du transport des produits agroforestiers.

"Ces femmes avaient d'énormes difficultés avant de recevoir ces tricycles pour aller dans les villages, récupérer ces produits, les convoyer dans les unités de transformation pour les transformer et les commercialiser", a fait savoir M. Ba.

"Avec ces tricycles, elles seront beaucoup plus autonomes dans le transport des produits agroforestiers", a-t-il ajouté, invitant les bénéficiaires à bien entretenir ce matériel.

D'une valeur de dix millions de francs CFA, il comprend "quatre tricycles pour faciliter le transport du produit de la forêt jusqu'aux axes routiers, et du matériel de pesage et des sécateurs", a indiqué le coordonnateur de l'ONG ETDS, Pape Tahirou Kanouté.

Le Projet de promotion de l'autonomisation socio-économique des femmes rurales de Nyassia et Enampor mise sur cet appui pour répondre aux objectifs de l'État du Sénégal de transformer structurellement l'économie du pays.

"C'est un grand plaisir de recevoir ce lot de matériel qui va permettre aux femmes de pouvoir booster leur travail. Avec tout ce matériel, l'autonomisation des femmes de Nyassia et Enampor est en bonne voie", a salué le maire de Nyassia Justine Bassène Manga.

"C'est un matériel qui va nous permettre de bien faire notre travail. Il va nous permettre de mieux transformer nos produits", a réagi Maria Gomis, présidente des femmes transformatrices de Nyassia et d'Enampor.