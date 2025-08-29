Sénégal: Gamou de Médina Baye - Le dispositif mis en place pour la couverture médicale est rassurant, selon le ministère de la Santé

Kaolack — Le secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Action sociale, Serigne Mbaye, juge rassurant le dispositif mis en place pour une bonne couverture médicale du Gamou de Médina Baye, dans la commune de Kaolack (centre).

"Nous avons suivi la présentation faite par la directrice régionale de la santé. Le dispositif mis en place nous rassure. Nous avons remarqué que le personnel est suffisant, les ambulances et les autres équipements aussi", a-t-il assuré.

Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a installé plusieurs "postes médicaux avancés" dans des quartiers de la ville de Kaolack, qui, pour le Gamou de Médina Baye, reçoit chaque année la visite de milliers de pèlerins venant de nombreux pays pour célébrer la naissance du prophète Mohamed.

"Il y a une dotation importante de médicaments", a signalé Serigne Mbaye, précisant que le Service national de l'hygiène est impliqué dans la couverture sanitaire de cet évènement prévu jeudi 4 septembre.

"Le Centre des opérations d'urgence sanitaire s'est mobilisé. Les mesures nécessaires ont été prises", a répondu M. Mbaye lorsqu'il lui a été demandé quelles mesures le ministère a prises pour éviter la propagation de la mpox, la variole du singe, dont un cas a été signalé au Sénégal samedi dernier.