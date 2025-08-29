Sénégal: Mpox - Les districts sanitaires de Kédougou en alerte

Kédougou — Le directeur régional de la Santé de Kédougou (sud-est), Ababacar Mbaye, a alerté les districts sanitaires de la région sur la nécessité de prendre des mesures appropriées visant à prévenir la survenue des cas de Mpox dans les zones frontalières.

"Nous avons alerté toutes les structures de santé de la région de Kédougou et nous leur avons donné des fiches techniques pour prévenir le virus Mpox surtout dans les zones frontalières", a déclaré docteur Ababacar Mbaye dans un entretien accordé à l'APS.

Selon le directeur régional de la Santé de Kédougou, après l'apparition confirmée de la maladie au Sénégal, le 22 août dernier, le personnel de santé local a bénéficié d'une formation devant lui permettre de faire face à cette situation d'urgence sanitaire.

"Le personnel de la santé a été formé depuis l'apparition et l'annonce du virus Mpox au Sénégal. Et nous avons déjà partagé les fiches techniques pour que les médecins-chef et les équipes de cadres des districts puissent recycler le personnel de santé", a expliqué docteur Ababacar Mbaye.

Il a indiqué que des dispositifs d'intervention ont été également mis en place dans les districts sanitaires et les différents postes de santé des zones frontalières.

"Nous avons mis en place un grand dispositif d'intervention" au sein des districts sanitaires et dans les postes de santé, jusqu'au niveau des points d'entrée des frontières et dans les grands sites d'orpaillage de Kédougou, a-t-il signalé.

Il s'agit d'équipements individuels de protection, de masques, de gants et de gels hydroalcooliques, selon docteur Mbaye.

Il a sensibilisé les populations de Kédougou surtout des zones frontalières et des sites d'orpaillage clandestins sur les mesures préventives à respecter.

"Il faut bien sûr éviter les contacts avec les personnes déclarés positifs. C'est une maladie très infectieuse qui se transmet de façon sexuelle et aussi il faut éviter un contact très étroit avec des gouttelettes dans la bouche ou bien à travers le nez", a-t-il ajouté.

De plus, la direction régionale de la Santé de Kédougou a identifié un site au centre hospitalier régional Amath Dansokho pour la prise en charge d'éventuels cas de Mpox, a-t-il indiqué, ajoutant que des médecins ont été également désignés à cet effet.

"La surveillance va se faire dans toute la région, et au cas où il y a un cas Mpox, le diagnostiquer et l'acheminer au niveau du site, parce que nous avons des médecins et des experts au niveau de l'hôpital Amath Dansokho" pour la prise en charge, a-t-il poursuivi.