Sénégal: Gamou - Un arrêté préfectoral fixe un plan de circulation à Tivaouane.

Le préfet du département de Tivaouane, Mamadou Guéye a pris un arrêté fixant un plan de circulation et de stationnement applicable du 1-er au 6 septembre prochains, dans la commune de Tivaouane, à l'occasion du Gamou annuel, qui draîne des milliers de fidèles vers la cité religieuse, a appris l'APS de l'autorité préfectorale.

Selon l'arrêté, les nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1-er septembre à 7 heures et prendront fin le 6 septembre à 18 heures.

Cette mesure vise à fluidifier la circulation et à assurer la sécurité des pèlerins dans la cité religieuse.

Selon le document, la circulation sera à sens unique sur l'Avenue El Hadj Malick Sy, la Rue Mor Bineta Sy et une partie de la Route de Kouly.

Le secteur des mosquées et des mausolées est entièrement érigée en zone piétonne.

Cette mesure concerne notamment l'Avenue El Hadji Malick Sy, entre la gare routière et la gare des calèches, ainsi que l'Avenue Alioune Palla Mbaye, du carrefour à la Grande Mosquée.

Les véhicules hippomobiles, tels que les calèches, sont interdits de circulation sur les routes goudronnées et devront emprunter exclusivement les pistes sablonneuses.

L'arrêté proscrit, par ailleurs, le stationnement des véhicules sur la voie publique, sur toute l'étendue du périmètre communal.

Seuls les véhicules porteurs d'un ordre de mission spécial sont autorisés à pénétrer dans le périmètre des mausolées.

Il s'agit des voitures de la police, de la gendarmerie, des sapeurs-pompiers, ainsi que celles des services d'urgence et d'intervention (santé, Croix-Rouge, SENELEC, SEN'EAU...).

Pour ce qui est des transports publics, les véhicules de ramassage de pèlerins ne pourront quitter leur lieu de stationnement qu'après avoir fait le plein de passagers.

Parkings et stationnements distincts

Quatre débarcadères ont été désignés pour canaliser l'arrivée des pèlerins : la gare routière, pour les véhicules venant de Dakar, Keur Cheikh, près du site de dépôt de béton pour ceux venant de Saint-Louis.

Les passagers qui sont arrivés par l'axe Mboro-Tivaouane, ont comme point de chute le terrain des HLM , et ceux venant de l'axe Touba Toul-Tivaouane, devront descendre de leur véhicule, en face du château d'eau.

Le dispositif prévoit également des parkings distincts, selon les catégories d'usagers.

Le parking du Centre d'accueil de la Grande mosquée Serigne Babacar Sy sera réservé aux officiels et aux personnalités. Celui faisant face à la Préfecture sera dédié à la Gendarmerie.

Enfin, les parkings de Keur Mass et Keur Matar accueilleront les "véhicules prioritaires".

Activités interdites

L'arrêté interdit toute activité marchande dans certaines zones stratégiques, notamment l'Avenue El Hadji Malick Sy (entre la gare routière et la gare des calèches), l'Avenue Alioune Palla Mbaye (au carrefour à la Grande Mosquée), ainsi que l'ensemble du secteur des mosquées et mausolées.

Ce plan de circulation, souligne le préfet Mamadou Guèye, vise à "garantir la fluidité, l'ordre et la sécurité" pendant le Gamou 2025, rendez-vous spirituel majeur de la communauté Tidiane.