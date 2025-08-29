Sénégal: Kafountine - Saisie de 153 kilogrammes de chanvre indien

Kafountine — La Brigade de gendarmerie de Kafountine (sud) annonce, jeudi, avoir saisi 153 kilogrammes de chanvre indien au cours d'une opération de sécurisation menée mercredi vers 22 heures 30 minutes dans cette commune de la région de Ziguinchor.

Cette saisie a été opérée à Kabar, un quartier périphérique de la commune de Kafountine.

"Les éléments de la brigade locale de Kafountine ont aperçu un tricycle circulant de manière suspecte dans les ruelles menant vers la brousse, derrière le lycée de la localité. Pris en chasse par les forces de l'ordre, le conducteur du véhicule a aussitôt abandonné sa moto-tricycle et son chargement avant de prendre la fuite à pied", a expliqué une source sécuritaire.

À l'intérieur du véhicule, a-t-elle fait savoir, "les gendarmes ont découvert 153 kilogrammes de chanvre indien soigneusement conditionnés dans des sacs imperméables de couleur noire".

"La moto-tricycle, de couleur bleue, ainsi que la drogue ont été immédiatement saisis", a indiqué la même source.

Des investigations sont en cours pour mettre la main sur le mis en cause.