Sénégal: L'ONCAV et le COJOJ 2026 scellent un partenariat pour la promotion du sport

Ziguinchor — L'Organisation nationale pour la coordination des activités de vacances (ONCAV) a signé avec le comité d'organisation des Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) de Dakar 2026, une convention de partenariat aux termes de laquelle les deux parties s'engagent à renforcer leur collaboration pour la promotion du sport, de la jeunesse et des valeurs olympiques au Sénégal, a constaté l'APS.

Cette convention a été paraphé par le président de l'ONCAV, Amadou Kane, et le coordonnateur du comité d'organisation des Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) de Dakar 2026, Ibrahima Wade, mercredi soir, à Ziguinchor.

"Cette convention vise à renforcer la collaboration pour la promotion du sport, de la jeunesse et des valeurs olympiques au Sénégal", a expliqué Amadou Kane.

M. Kane a souligné que dans cette perspective, son organisation peut compter sur ses membres, au nombre de 8.900 associations sportives et culturelles de quartiers et villages repartis à travers le Sénégal.

"Nous ne ménagerons aucun effort pour répondre à cet appel. Nous allons faire en sorte que la participation de tout Sénégalais soit ressentie lors de ces Jeux olympiques. À partir de cette signature de convention, le départ est donné pour une mobilisation des jeunes", a assuré Amadou Kane.

Le coordonnateur du comité d'organisation des JOJ de Dakar 2026 a rappelé que le Sénégal est le premier pays africain à abriter un évènement de cette dimension.

L'ONCAV, compte tenu de "sa capacité de mobilisation, sa force d'impulsion et de son maillage territorial, est un partenaire tout fait pour nous accompagner dans la mobilisation de la jeunesse et dans l'organisation", a indiqué Ibrahima Wade.

"Nous voulons que l'ensemble des Sénégalais participe à cet événement aussi important", a-t-il ajouté, révélant que les phases nationales des navétanes de l'année prochaine seront organisées à Thiès sous le signe des JOJ Dakar 2026.

Les Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) de Dakar 2026, prévu du 31 octobre au 13 novembre, seront le premier événement sportif olympique à se dérouler sur le sol africain.