Sénégal: Amélioration des rendements agricoles - Un programme de promotion des énergies renouvelables lancé à Sédhiou

Sédhiou — Un programme dénommé Solir vient d'être officiellement lancé à Sédhiou (sud), dans le but d'accompagner 2.000 producteurs de la région dans la mise en place de solutions solaires innovantes pour améliorer les rendements agricoles.

La cérémonie de lancement s'est tenue mercredi, sous l'égide de la société IBRIZ, spécialisée dans l'utilisation des énergies renouvelables dans l'agriculture et la gestion de l'eau.

"Avec le Programme Solir, nous visons à accompagner 20.000 producteurs à l'échelle nationale, dont 2.000 dans la région de Sédhiou. L'objectif est de permettre aux agriculteurs de réaliser de bonnes affaires économiques en travaillant douze mois sur douze", a expliqué le directeur général d'IBRIZ, Serigne Sam Ndao, lors du lancement.

Il a indiqué que la société IBRIZ, active depuis 15 ans dans le solaire et la fabrication de panneaux au Sénégal, se concentre désormais dans les secteurs de l'agriculture et de la micro-industrie.

M. Ndao a expliqué que la région de Sédhiou a été choisie comme zone prioritaire dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme, à cause de la richesse des terres cultivables et de la bonne pluviométrie.

Prévu pour une durée de trois ans, le programme prévoit également un recensement des producteurs bénéficiaires dans les trois départements de la région, et un suivi des études technico-financières.

Les bénéficiaires pourront avoir des kits solaires sur la base de quelques modalités de paiement étalées sur 36 mois.

Le budget alloué à la région avoisine 5 milliards de francs CFA.

Le programme vise à lever les blocages liés à l'accès au financement dans les secteurs de l'agriculture et de la micro-industrie, en apportant des solutions techniques et financières adaptées.

La société IBRIZ entend également organiser les producteurs en coopératives communales, couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur, de la production à la transformation et la commercialisation. Des filières stratégiques comme le piment, le gombo et la banane sont ciblées pour assurer l'approvisionnement du marché local et international.

Concernant la filière banane, M. Ndao a insisté sur la nécessité de respecter les normes internationales pour permettre au Sénégal de se positionner sur le marché mondial.

Selon l'adjoint au gouverneur, Ousmane Danfakha Ba, ce projet est en "parfaite adéquation avec les priorités nationales", notamment la souveraineté et l'autosuffisance alimentaire.

Il a invité les collectivités locales de la région à assurer la transparence dans l'identification des bénéficiaires et les services techniques, et à appuyer la vulgarisation du programme.

"J'exhorte aussi les institutions financières à faciliter l'accès au crédit à des conditions souples et adaptées aux exploitations familiales", a-t-il ajouté.

Les autorités administratives, les élus locaux, des institutions financières et organisations paysannes de la région, ont convenu, lors du lancement, de la nécessité d'une concertation inclusive et d'un suivi rapproché pour garantir la qualité et la durabilité des équipements fournis.