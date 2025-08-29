Gabon: Le Chef de l'État séjourne dans la province de la Nyanga

29 Août 2025
Gabonews (Libreville)
Par CP

En séjour à Tchibanga dans le cadre de la célébration des festivités officielles marquant la première édition tournante du Coup de la Libération qui auront lieu le 30 Août prochain, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la République, Chef de l'État, Chef du gouvernement a communié ce jour avec ses compatriotes de la province de la Nyanga.

Aussi, saisissant l'occasion de son séjour en terre nynoise, le Président de la République a tenu à rencontrer les populations de Mayumba, de Moulengui-bindza et de Moabi avec lesquelles il a pu échanger, exhortant ces dernières à cultiver la paix et la cohésion.

Des rencontres au cours desquelles les fils et filles de la Nyanga ont exprimé leur reconnaissance et leur attachement au numéro un gabonais pour tous les projets en cours et ceux réalisés dans leur province depuis le coup de la Libération. Ces nouvelles infrastructures concourent non seulement au développement des localités mais également au bien être socio-économique des populations.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ce fut également l'occasion pour Chef de l' État d'effectuer des visites de Chantiers, notamment le château d'eau à Moulengui-Bindza qui a par la même occasion été mis en service. Le Président de la République a par ailleurs effectué la visite du centre médical de Moabi, particulièrement les services de radiologie, de la maternité ainsi que le nouveau bloc opératoire.

Son Excellence Oligui Nguema s'est ensuite rendu sur le site abritant la nouvelle brigade de localité avant de procéder à la remise d'engins destinés à l'entretien des voiries de la ville.

Pour rappel, le séjour du Président de la République en terre nynoise intervient au terme de la caravane touristique à laquelle il a pris part du 25 au 26 août dernier dans les provinces du Moyen-Ogooué et de la Ngounié.

Lire l'article original sur Gabonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.