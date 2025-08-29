Gabon: Le Chef de l'État séjourne dans la province de la Nyanga

En séjour à Tchibanga dans le cadre de la célébration des festivités officielles marquant la première édition tournante du Coup de la Libération qui auront lieu le 30 Août prochain, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la République, Chef de l'État, Chef du gouvernement a communié ce jour avec ses compatriotes de la province de la Nyanga.

Aussi, saisissant l'occasion de son séjour en terre nynoise, le Président de la République a tenu à rencontrer les populations de Mayumba, de Moulengui-bindza et de Moabi avec lesquelles il a pu échanger, exhortant ces dernières à cultiver la paix et la cohésion.

Des rencontres au cours desquelles les fils et filles de la Nyanga ont exprimé leur reconnaissance et leur attachement au numéro un gabonais pour tous les projets en cours et ceux réalisés dans leur province depuis le coup de la Libération. Ces nouvelles infrastructures concourent non seulement au développement des localités mais également au bien être socio-économique des populations.

Ce fut également l'occasion pour Chef de l' État d'effectuer des visites de Chantiers, notamment le château d'eau à Moulengui-Bindza qui a par la même occasion été mis en service. Le Président de la République a par ailleurs effectué la visite du centre médical de Moabi, particulièrement les services de radiologie, de la maternité ainsi que le nouveau bloc opératoire.

Son Excellence Oligui Nguema s'est ensuite rendu sur le site abritant la nouvelle brigade de localité avant de procéder à la remise d'engins destinés à l'entretien des voiries de la ville.

Pour rappel, le séjour du Président de la République en terre nynoise intervient au terme de la caravane touristique à laquelle il a pris part du 25 au 26 août dernier dans les provinces du Moyen-Ogooué et de la Ngounié.