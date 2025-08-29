Gabon: Makouke/élections législatives - Les pronostics donnent Jérôme Mikala, candidat du RPM favori devant l'UDB et le PDG

29 Août 2025
Gabonews (Libreville)
Par TPN

Décidément les électeurs du 4e siège du département de l'Ogooué et des lacs, dans le district de Makouké, province du Moyen-Ogooué ne sont pas du tout contre l'union démocratique des bâtisseurs (UDB), parti au pouvoir, mais plutôt contre des individus quelconques qu'ils qualifient d'ailleurs de profito-situationnistes, qui soit, étaient aux affaires, soit brigués des mandats législatifs ou locaux sous l'égide du parti démocratique gabonais (PDG).

En effet, pour des mobiles multiples, cet électorat de l'arrière pays a résolu librement sans contrainte de sanctionner lesdits profito-situationnistes et d'envoyer Jérôme Mikala au firmament au crépuscule du 27 septembre prochain. Pour ces électeurs, l'électorat se prépare bien avant. Ce qu'a fait le natif de Bindo, ambassadeur d'ABC, par ailleurs vice-président de la Ve République. Lequel ambassadeur a payé le lourd tribu.

D'autant qu'il a quitté sa zone de confort (Libreville), pour vivre au village, où, il a crée structure permettant d'employer les populations. " Je me suis rendu au village depuis 2 ans dans le but de m'enquérir des situations des populations. Et en même temps d'aider les parents qui ont les enfants scolarisés au lycée. En prenant des engagements, entre autres, de loyer les pirogues de fortune, toutes les fois que le bac était en panne pendant 3 mois, de payer les ordonnances, les urgences dans les hôpitaux et bien d'autres ", a déclaré Jérôme Mikala.

Non sans affirmer qu'il n'a point créée son entreprise pour devenir riche, mais plutôt pour se faire connaître dans un district de 22 à 23 bourgades. " Bien évidemment d'avoir la confiance absolue des populations. Cela m'a valu ce que cela m'a valu, mais le plus important ce l'objectif soit plus ou moins atteint. Puisqu'aujourd'hui, je pars favori aux élections législatives. Selon les populations ", concluait le candidat du RPM.

