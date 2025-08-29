Ile Maurice: Zoom sur le cyberharcèlement

Cette semaine, l'émission Laverite Zenes a accueilli deux leaders engagés, Ruddy Elan Bhujun, 20 ans, et Dylan Écumoire, 21 ans, pour discuter du cyberharcèlement, un fléau de plus en plus répandu chez les jeunes. Ruddy Elan Bhujun, passionné par les jeux vidéo, a expliqué son parcours : «Tout a commencé par une compétition sur une radio locale. Puis, j'ai participé au Youth Parliament, créé le Conseil national des étudiants et je suis maintenant membre de l'Assemblée parlementaire de la francophonie».

Son engagement, il le décrit comme une progression naturelle, un cheminement initié par une passion pour l'action citoyenne. Dylan Ecumoire, quant à lui, a rejoint le débat pour partager son expérience et son analyse du phénomène.

Ils ont tous deux insisté sur la nécessité de sensibiliser les jeunes aux conséquences du cyberharcèlement, soulignant l'impact émotionnel et psychologique sur les victimes. Des exemples concrets, provenant de leurs expériences personnelles ou de leurs observations, ont illustré la gravité du problème.

Ruddy et Dylan ont appelé à la création d'espaces de dialogue et à la promotion d'une culture numérique plus respectueuse. L'échange a permis de souligner l'importance de la parole et de la solidarité entre les jeunes pour lutter contre le cyberharcèlement.