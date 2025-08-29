Ile Maurice: Un père de famille dénonce une agression sauvage par deux policiers

28 Août 2025
L'Express (Port Louis)
Par Santana Ponceneau

Un témoignage qui glace le sang. Dans la soirée du mercredi 27 août, vers 21 h 30, Jessen Munusami, 44 ans, affirme avoir été battu sans ménagement par deux policiers en uniforme à Chemin-Grenier. Les faits seraient partis d'un simple embouteillage, lorsqu'il aurait suggéré aux agents de réguler la circulation.

Selon lui, les policiers, visiblement sous l'influence de l'alcool, l'auraient suivi avant de l'intercepter de force. «Zot inn met mwa dan van lapolis, zot inn roule ziska parking kot post, apre zot inn bat mwa», confie-t-il. Devant plusieurs témoins, l'homme aurait été roué de coups, puis menacé de mort s'il osait porter plainte.

À cette agression s'ajoute la disparition de deux chaînes en or, de Rs 15 000 et de son permis de conduire. Pourtant, lorsqu'il s'est présenté au poste de police pour rapporter l'affaire, on lui aurait répondu qu'il devait se tourner vers l'Independent Police Complaints Commission (IPCC).

Aujourd'hui, ce père de famille dit vivre dans la peur, incapable de travailler ni de soutenir son beau-père hospitalisé. Il en appelle aux autorités pour que les caméras Safe City, présentes dans la zone et même devant le poste de police, soient visionnées afin d'établir la vérité.

À noter que nous avons vainement tenté de contacter le poste de police de Chemin Grenier.

