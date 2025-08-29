Afrique: New Mauritius Hotel s'offre un deuxième hôtel de 300 chambres au Maroc

La conception de ce nouveau projet d'expansion émane du groupe NMH (New Mauritius Hotels). Ce groupe hôtelier mauricien est propriétaire de la marque Beachcomber. Il compte huit complexes de luxe à Maurice, ainsi qu'un autre aux Seychelles et au Maroc. Ce projet illustre la volonté du holding de tirer parti des ambitions du Maroc, en pleine mutation économique et urbaine. Le royaume vise en effet une transformation complète de son modèle économique d'ici 2030. Le projet prévoit la construction d'un nouvel hôtel de 300 chambres.

Le Chief Executive Officer (CEO) de NMH, Stéphane Poupinel de Valencé, justifie avec force la mise en place de ce projet d'expansion dans une déclaration sur https://corporate.beachcomber. com/ dans le cadre de ses observations sur le bilan financier du groupe pour le premier semestre qui s'est terminé au 30 juin dernier. «Au Maroc, notre partenariat récemment signé avec Yamed marque une étape importante qui nous permettra de poursuivre notre expansion à Marrakech en toute confiance.»

Le bilan financier pour le semestre se terminant au 30 juin est une indication claire et nette que le Maroc constitue une terre d'opportunité pour le groupe hôtelier mauricien en dépit du fait que durant cette période, le groupe NMF devait subir les effets du tremblement de terre de magnitude modérée de 5,2 sur l'échelle de Richter qui a frappé le nord du Maroc le lundi 10 février 2025, et les instabilités géopolitiques propres à la situation tendue au Moyen-Orient.

En effet, le montant des chiffres d'affaires du groupe pour la période en question a enregistré une hausse de performance de 32,4% passant ainsi à Rs 626 millions. Un signe évident de capacité de rebond du groupe face à des calamités susceptibles de lui faire subir des dégâts irréparables.

Mais le séisme de février n'a pas été sans effets. Le constat, le groupe hôtelier l'a fait après l'examen de l'évolution de l'EBITDA. Il s'agit d'un indicateur de performance qui permet de jauger du potentiel de profitabilité d'une entité avant la prise en compte du montant à débourser pour honorer les obligations que sont le paiement d'intérêt sur les crédits reçus, le versement des impôts au fisc, la dépréciation et l'amortissement. L'EBITDA a enregistré une baisse de Rs 34 millions en raison des indemnités d'assurance associées au tremblement de terre.

Les risques associés à ce séisme n'ont pas empêché le groupe hôtelier mauricien de se brancher sur les opportunités que constitue un Maroc résolument tourné vers un avenir économique des plus prometteurs.

Apporter une touche innovatrice et durable

Ce n'est pas un hasard si le groupe hôtelier mauricien s'est mis en partenariat avec le groupe Ynexis devenu depuis avril dernier le propriétaire de Yamed qui, tout comme c'est le cas pour Beachcomber pour le groupe NMH, est le porte-drapeau du groupe Ynexis. Avec la marque Yamed, le groupe Ynexis s'est fixé comme objectif d'apporter une touche innovatrice et durable sur le secteur de l'immobilier marocain.

La recherche de partenariat avec des entités qui ont démontré leur compétence dans les secteurs qu'il évolue à l'étranger est inscrite au coeur de la stratégie du groupe hôtelier mauricien. La réussite de sa première implantation a Maroc avec l'hôtel de Marrakech s'explique en grande partie à son partenariat avec Fairmont Hotels & Resorts. Il s'agit d'une chaîne d'hôtels de luxe d'origine canadienne qui est présente dans pas moins de 24 pays, avec une forte présence au Canada et aux États-Unis. Son siège social est situé à Toronto, en Ontario.

La performance du groupe NMH tant à Maurice qu'à l'étranger n'a pas été sans effets par rapport à l'intérêt de ses actions qui sont cotées sur le Marché Officiel de la Bourse de Maurice. Une des transactions la plus élevée a été réalisée le 16 juillet de l'année dernière avec une performance de Rs 102 763 124,25 pour un volume de 9 649 156 actions échangées avec une valeur qui s'est affichée à Rs 10.60 à la clôture des opérations du marché.

Dans son édition du 8 août, la percée du groupe hôtelier mauricien n'a pas échappé à l'observation du personnel du journal Le Matin, affecté à la couverture des évènements de la vie économique et financier du Maroc. «NMH mise gros sur Marrakech avec un nouvel hôtel de luxe». Tel a été le titre de l'article sur le groupe hôtelier mauricien. L'auteur n'a pas manqué de souligner la démarche stratégique du groupe.

«Pour mener à bien ce projet, NMH s'est associé àYnexis Group, acteur reconnu dans l'investissement hôtelier, ainsi qu'à Domaine Palm Marrakech (DPM), filiale de Semaris Ltd. Ensemble, ils ont constitué Apexia Beachcomber Properties, un Organisme de placement collectif en immobilier (OPCI) chargé de détenir les murs de l'hôtel actuel et du futur établissement de 300 chambres. L'exploitation des deux hôtels restera assurée par Beachcomber, tandis que la gestion opérationnelle sera confiée à Fairmont Hotels and Resorts.»