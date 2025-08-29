Sénégal: Décès du journaliste Aly Kheury Ndaw, un critique et défenseur du cinéma sénégalais

Dakar — Le journaliste et ancien rédacteur en chef du quotidien national Le Soleil, Aly Kheury Ndaw est décédé jeudi à Dakar où il a été inhumé le même jour au cimetière musulman de Yoff, a appris l'APS auprès du quotidien national Le Soleil.

Journaliste et critique de cinéma, Aly Kheury Ndaw rendait compte de l'actualité culturelle et particulièrement cinématographique à travers les colonnes du quotidien national, mais aussi à la Radiodiffusion télévision sénégalaise (RTS), avec l'émission "Couleur 7".

"C'était une grande plume", a témoigné son confrère et critique de cinéma Baba Diop, qui a collaboré avec lui dans l'émission "Couleur 7", sur la Radio Sénégal.

"A la fin des années 1980 début 1990, on a collaboré ensemble dans l'émission +Couleur 7+ Sur la RTS avant qu'il ne parte aux Etats-Unis à sa retraite. C'était un grand défenseur de notre cinéma et un fin connaisseur du 7e art", a dit le journaliste du groupe Sud communication.

Il ajoute que Aly Kheury Ndaw avait une grande connaissance des réalisateurs sénégalais grâce à ses nombreuses participations dans les festivals et autres rencontres axées sur le cinéma.

"Aly Kheury Ndaw était l'un des premiers journalistes à rejoindre Le Soleil. Au cours de sa longue carrière, il a occupé de nombreux postes de responsabilité, dont ceux de secrétaire général de la rédaction, de directeur de la rédaction, puis de rédacteur en chef, avant de prendre sa retraite en tant que conseiller spécial [...]", écrit le quotidien national.