Sénégal: L'AEME installe un Point d'information territorialisé dans la ville de Guédiawaye

Guédiawaye — La ville de Guédiawaye a signé jeudi avec l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie (AEME), une convention de partenariat portant sur la mise en place d'un Point d'information territorialisé (PIT) destiné à promouvoir "une gestion efficace, rationnelle et durable" de l'énergie au bénéfice des populations.

"Cet acte, que nous posons ensemble, revêt une importance particulière, car il marque une étape décisive dans notre volonté commune de promouvoir une gestion efficace, rationnelle et durable de l'énergie au bénéfice de nos populations", a déclaré le maire de Guédiawaye, Ahmed Aïdara.

S'exprimant lors de la cérémonie de signature de ladite convention, l'édile a indiqué que l'installation d'un point d'information territorialisé (PIT) au coeur de la ville de Guédiawaye représente "un outil précieux de proximité", qui devrait permettre une meilleure sensibilisation sur la problématique de la maîtrise de l'énergie.

"Cet outil, a-t-il ajouté, va aider à accompagner les acteurs locaux dans des solutions pratiques et adaptées, former et renforcer les capacités pour que chacun devienne acteur du changement".

"Ensemble, nous allons bâtir une ville plus sobre énergétiquement, plus responsable et plus résiliente. Ce partenariat est une avancée importante dans notre marche vers un développement durable, aligné avec les orientations nationales et la Vision Sénégal 2050", a précisé le maire de Guédiawaye, dans la banlieue dakaroise.

La directrice générale de l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie (AEME), Mame Coumba Ndiaye, a de son côté relevé que la ville de Guédiawaye rejoint désormais un réseau national de Points d'information territorialisé déjà installés dans plusieurs localités notamment Thiès, Pikine, Saint-Louis, Diourbel et Tambacounda.

"Avec ce nouvel ancrage, Guédiawaye s'inscrit dans une dynamique nationale qui fait des collectivités territoriales des acteurs de premier plan dans la transition énergétique", a-t-elle expliqué.

Elle a formulé le vœu que le Point d'information territorialisé (PIT) de Guédiawaye "devienne un exemple inspirant et qu'il contribue à améliorer la qualité de vie des populations, à réduire la facture énergétique de la mairie et des ménages et à protéger notre environnement".