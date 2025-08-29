Sénégal: Confrontés aux pénuries d'eau, des habitants de Bokhol réclament la construction un château d'eau

28 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Bokhol — Des habitants de Bokhol, une commune située dans la région de Saint-Louis (nord), ont organisé une marche de protestation contre les pénuries d'eau et souhaité la construction d'un château d'eau capable de les approvisionner régulièrement en eau.

"La commune de Bokhol est dotée d'une station de traitement d'eau qui, depuis plusieurs années, ne parvient plus à satisfaire nos besoins en eau. Nous réclamons un nouveau château d'eau et une unité de traitement de l'eau", a lancé Alioune Kâ, le porte-parole du collectif "Eau de Bokhol", à la fin de la manifestation.

La capacité de production de l'ouvrage hydraulique de la commune n'est pas assez suffisante pour couvrir les besoins de ses habitants, selon M. Kâ.

Des membres du conseil municipal de Bokhol ont tenté de résoudre le problème par des démarches effectuées auprès des autorités locales, a-t-il dit, ajoutant que ces initiatives sont restées "jusque-là sans succès".

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.