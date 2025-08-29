Sénégal: Confrontés aux pénuries d'eau, des habitants de Bokhol réclament la construction un château d'eau

Bokhol — Des habitants de Bokhol, une commune située dans la région de Saint-Louis (nord), ont organisé une marche de protestation contre les pénuries d'eau et souhaité la construction d'un château d'eau capable de les approvisionner régulièrement en eau.

"La commune de Bokhol est dotée d'une station de traitement d'eau qui, depuis plusieurs années, ne parvient plus à satisfaire nos besoins en eau. Nous réclamons un nouveau château d'eau et une unité de traitement de l'eau", a lancé Alioune Kâ, le porte-parole du collectif "Eau de Bokhol", à la fin de la manifestation.

La capacité de production de l'ouvrage hydraulique de la commune n'est pas assez suffisante pour couvrir les besoins de ses habitants, selon M. Kâ.

Des membres du conseil municipal de Bokhol ont tenté de résoudre le problème par des démarches effectuées auprès des autorités locales, a-t-il dit, ajoutant que ces initiatives sont restées "jusque-là sans succès".