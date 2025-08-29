Sénégal: Jean Baptiste Tine préconise le 'changement de comportement' pour réduire les risques d'accidents

Dakar — Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Jean Baptiste Tine, a lancé, jeudi, à Dakar, un appel à un "changement de comportement" sur les routes en vue de la réduction des risques d'accidents.

"Les accidents sont très récurrents. Il faut un changement de comportement sur les routes", a dit M. Tine, estimant qu"'il est dommage de se rendre à un évènement [...] et d'y laisser sa vie".

Il présidait une réunion consacrée aux préparatifs de la 146e édition du Gamou de Thiénaba, un évènement de la communauté musulmane prévu le 4 septembre dans cette ville située dans la région de Thiès (ouest).

Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique est très préoccupé par la récurrence des accidents de la route, qui sont fréquents lors des évènements religieux, a dit Jean Baptiste Tine.

Le lieutenant-colonel Arona Sarr, commandant la légion de gendarmerie de Thiès et Diourbel (centre), signale que les motos "Jakarta" sont souvent impliquées dans des accidents.

Les guides religieux devraient demander aux fidèles de respecter les mesures sécuritaires et le Code de la route, pour éviter les accidents, selon lui.

Lors de la dernière édition du Magal, le 13 août, à Touba (centre), neuf personnes ont trouvé la mort dans des accidents de la route impliquant des motos "Jakarta", a signalé Arona Sarr, ajoutant qu'elles ne portaient pas un casque de sécurité.

Selon le commandant la légion de gendarmerie de Thiès et Diourbel, pour éviter des accidents pareils et obliger les usagers des motos "Jakarta" à porter un casque, la Gendarmerie nationale va recourir à la "tolérance zéro".

Il ne s'agira pas d'importuner les pèlerins sur les routes, mais de faciliter la circulation des personnes et de leurs biens, a-t-il précisé.

"À Touba, la police a recensé six accidents mortels causés pour la plupart par des actes d'indiscipline", a dit le commissaire de police principal Balla Fall, adjoint du directeur de la sécurité publique.

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a demandé à l'Agence nationale de la sécurité routière de recourir à des sanctions pécuniaires pour dissuader les usagers de la route de prendre trop de risques.