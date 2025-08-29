Sénégal: Un peu plus de 1 milliard de francs CFA pour l'achat d'équipements destinés aux handicapés

Dakar — Le directeur général de l'action sociale, Boucar Diouf, a annoncé, jeudi, à Dakar, l'exécution en cours d'un projet de distribution d'appareils et d'équipements destinés aux personnes handicapées, doté d'un budget de 1,123 milliard de francs CFA.

Du matériel a été acheté en vue de l'exécution de ce projet d'amélioration de l'accès aux services de réadaptation fonctionnelle, a dit M. Diouf lors de la distribution d'appareils et d'équipements - destinés aux handicapés - aux directeurs de l'hôpital Cheikhoul-Khadim, qui se trouve à Touba (centre), des hôpitaux Dalal Jamm, Idrissa-Pouye, du centre hospitalier universitaire de Fann, à Dakar.

Le projet en question est financé par le ministère de la Santé et de l'Action sociale, selon lui. Il est exécuté par la direction de la promotion et de la protection des personnes handicapées, un démembrement de la direction générale de l'action sociale.

"Pour la période 2024-2026, le projet est doté d'un budget global de 1,123 milliard de francs CFA. Il va faciliter l'acquisition de kits de réadaptation des fonctions cardiovasculaires", a expliqué Boucar Diouf.

Le budget de 1,123 milliard de francs CFA prend en compte des aides destinées aux personnes handicapées, d'un montant de 330 millions de francs CFA, selon M. Diouf.

Ces aides vont consister à acquérir 1 804 produits adaptés aux différentes catégories de handicap, a-t-il dit.

La commande faite au titre de l'année en cours comprend 367 fauteuils roulants (des fauteuils ordinaires et des fauteuils électriques), des tricycles motorisés, 71 laryngophones, 300 cannes, 200 déambulateurs, 650 cannes anglaises, une centaine de cannes blanches, ainsi que 529 composants orthopédiques, a détaillé le directeur général de l'action sociale.

Selon lui, les bénéficiaires seront sélectionnés sur la base de dossiers qu'ils vont remettre aux services déconcentrés de l'action sociale et aux services sociaux des hôpitaux.

La distribution des équipements sera supervisée par des comités régionaux multisectoriels de gestion du handicap, a dit Boucar Diouf, saluant "la décision stratégique" prise par le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Ibrahima Sy, de faire financer ce projet par le budget de l'État.

Il a relevé la "cohérence" du projet d'amélioration de l'accès aux services de réadaptation fonctionnelle avec les objectifs de la nouvelle lettre de politique sectorielle du ministère de la Santé et de l'Action sociale.

Le président de la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées, Moussa Thiaré

Avec ce document, le gouvernement veut instaurer un système de santé "performant, inclusif et accessible à tous", selon M. Diouf.

Le directeur de l'hôpital Dalal Jamm, Samba Guèye, s'est réjoui de la distribution des appareils et équipements - destinés aux personnes handicapées - aux hôpitaux.

Ces équipements sont indispensables à l'amélioration des conditions de vie des bénéficiaires, selon le président de la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées, Moussa Thiaré.