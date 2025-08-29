Sénégal: Gamou de Médina Baye - Les denrées de consommation suffisamment disponibles à Kaolack

Kaolack — Le secrétaire général du ministère de l'Industrie et du Commerce, Seydina Aboubacar Sadikh Ndiaye, a assuré jeudi à Kaolack (centre) qu'il existe une "disponibilité suffisante" des denrées de consommation courante pour couvrir les besoins liés au Gamou international de Médina Baye prévus dans les prochains jours, a constaté l'APS.

"Sur l'ensemble des produits, il y a une disponibilité suffisante pour bien approvisionner le marché. La seule crainte portait sur l'oignon. Mais cette année, le Sénégal a réalisé une production de 450.000 tonnes, dont l'essentiel a été écoulé localement et une partie exportée", a-t-il indiqué.

Seydina Aboubacar Sadikh Ndiaye s'exprimait en marge d'une mission d'évaluation dans la capitale du Saloum afin de vérifier les stocks disponibles pour les populations, dans le cadre des préparatifs du Mawlid (anniversaire de la naissance du Prophète Mohamed, PSL), célébré jeudi prochain.

Il a rappelé que lors des grands évènements religieux, la demande est particulièrement forte sur des produits comme l'oignon, la pomme de terre, le riz, le sucre ou encore l'huile.

"Il fallait donc s'assurer que le marché soit correctement approvisionné", a-t-il expliqué.

Le secrétaire général du ministère de l'Industrie et du Commerce, également commissaire aux enquêtes économiques, a profité de son séjour pour visiter quelques magasins de commerçants grossistes.

Il dit avoir noté que l'oignon importé est bien présent sur les marchés de Kaolack. Ce qui, selon lui, est "rassurant" sur la stabilité des prix.

"En ce mois béni de Mawlid, il n'y a plus de productions locales en oignons, la production locale est résiduelle. C'est pourquoi on a ouvert le marché par anticipation pour compléter l'approvisionnement par les importations", a-t-il rassuré.

"Aujourd'hui, le sac de l'oignon importé est à 13 500 francs CFA pour l'essentiel des commerces que nous avons visité. Les chargements vont se poursuivre, puisqu'il y a beaucoup d'oignon au niveau du port de Dakar", a indiqué Seydina Aboubacar Sadikh Ndiaye.

"Nous allons accompagner les commerçants pour l'enlèvement de leurs produits, pour que les marchés, à Kaolack et partout ailleurs sur l'étendue du territoire national, soient bien approvisionnés en oignons et autres produits de consommation courante", a promis le secrétaire général du ministère de l'Industrie et du Commerce.