Sénégal: Ligue des champions 2026 - Neuf footballeurs sénégalais en lice

Dakar — Les neuf footballeurs sénégalais qui prennent part à la Ligue des champions de l'UEFA 2025-2026, soit quatre de plus que l'année dernière, connaissent les clubs qu'ils affronteront dans la première phase de la compétition européenne à partir du 16 septembre.

Il s'agit de Lamine Camara et Krépin Diatta qui sont à leur deuxième participation consécutive. Pape Matar Sarr, Mamadou Thierno Barry, Ousseynou Niang, Ismail Jakobs, Youssouphaa Mbodj, Pape Gueye et Nicolas Jackson prendront aussi part à cette édition 2026 de la Ligue des champions européenne.

Le tirage au sort de la deuxième saison du nouveau format à 36 équipes de la Ligue des champions, dont la première a sacré le Paris Saint-Germain en mai dernier, a eu lieu mercredi à Monaco (France).

La compétition se joue depuis la saison dernière dans une poule unique de 36 équipes. Chacune d'entre elles va jouer contre huit autres.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au moment du tirage au sort, ils sont neuf Sénégalais en lice. Le nombre de footballeur sénégalais engagé dans cette compétition européenne peut changer en raison du marché des transferts qui s'achève le 1er septembre.

Camara et Diatta évoluent à l'AS Monaco, leur club jouera à domicile contre Manchester City, Tottenham (Angleterre), Galatasaray (Turquie) et Juventus (Italie). Lors de ces matchs au stade Louis II, ils affronteront deux de leur coéquipier en équipe nationale, Pape Matar Sarr (Tottenham) et Ismail Jakobs (Galatasaray).

Les Monégasques se déplaceront sur les pelouses du Real Madrid, Club Bruges (Belgique), Bodo/Glimt (Norgège) et Paphos FC (Chypre).

Pape Matar Sarr sera opposé aussi au Tottenham Hotspur Stadium à Pape Guèye de Villarreal (Espagne), Youssoupha Mbodj de Slavia Prague (République tchèque), à Borussia Dortmund (Allemagne), et FC Copenhague (Danemark).

Les Spurs iront défier le Paris Saint-Germain, l'Eintracht Francfort (Allemagne) Bodo/Glimt et l'AS Monaco.

Les jeunes sénégalais Mamadou Thierno Barry (défenseur) et Ousseynou Niang (attaquant) de la Royal Union Saint Gillois (Belgique) seront opposés à domicile aux clubs italiens de l'Inter de Milan et d'Atalanta et à l'Olympique de Marseille (France) et Newcastle (Angleterre).

Ils se déplaceront sur la pelouse de leur compatriote Ismail Jakobs à Galatasaray. Ils feront aussi face à l'extérieur, au Bayern Munich (Allemagne), Atlético de Madrid (Espagne), PSV (Pays-Bas).

Jakobs, quant-à-lui, recevra Krepin Diatta et Lamine Camara de Monaco, Manchester City (Angleterre), Francfort et Ajax (Pays-Bas). Le défenseur sénégalais se déplacera avec son club à Anfield à Liverpool, puis à l'Atlético Madrid, Bodo/Glimt et à la Royal Union Saint Gillois.

Slavia Prague de Youssouphaa Mbodj va accueillir les équipes espagnoles du Barcelone et de l'Athlétic Club, Arsenal (Angleterre), Bodo/Glimt. Le club tchèque ira rencontrer l'Inter de Milan, Atalanta, Tottenham et Pafos FC.

Pape Guèye avec Villarreal affrontera Mancherster City, Juventus, Ajax et FC Copenhague, à domicile. Il fera le déplacement sur les terrains du Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen (Allemagne), Tottenham et Pafos FC.

Nicolas Jackson et Chelsea seront opposés sur leur pelouse au FC Barcelone, Benfica (Portugal), Ajax, et Pafos FC. A l'extérieur, ils auront le Bayern Munich, Atalanta, Naples (Italie) et Qarabag (Azerbaïdjan).

Avec le nouveau format de la Ligue des champions, les équipes ne joueront plus deux fois contre trois adversaires, à domicile et à l'extérieur, mais contre huit équipes. Elles auront désormais à jouer quatre matchs à domicile et autant à l'extérieur.

Les résultats de chaque match détermineront le classement général de la nouvelle Ligue des champions. Une victoire rapportera trois points, un match nul un seul.

Les huit premières équipes de la Ligue des champions se qualifieront directement pour les huitièmes de finale.

Les équipes classées entre la 9e place et la 24e participeront à un tour de barrage à élimination directe aller-retour, pour assurer leur qualification en huitièmes de finale, selon le site Internet de l'instance dirigeante du football européen.

L'équipe qui prend la 25e place et celles qui viennent après elle seront éliminées et ne joueront pas l'UEFA Europa League.

À partir des huitièmes de finale, la compétition revient à son format habituel, avec des rencontres aller-retour à élimination directe, qui mènent à la finale prévue le samedi 30 mai 2026 à la Puskás Aréna de Budapest, en Hongrie.