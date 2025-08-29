Sénégal: Transfert - Nampalys Mendy s'engage librement avec Watford pour un an

28 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Watford FC, un club de deuxième division anglaise, a procédé, jeudi, sur ses réseaux sociaux, à la présentation officielle de l'international sénégalais, Nampalys Mendy qui s'est engagé librement avec l'équipe anglaise pour une année.

Le milieu de terrain sénégalais a terminé son contrat en fin juin avec le RC Lens en France (2023-2025). C'est en tant qu'agent libre qu'il a rejoint Watford FC.

Cette signature marque le retour en Angleterre de Nampalys Mendy qui a évolué sous les couleurs de Leicester City (2016-2023). Il a remporté avec les Foxes la Coupe d'Angleterre 2021. Il est aussi finaliste avec le club anglais de la Community Shield en 2016.

A 33 ans, le champion d'Afrique 2022 avec le Sénégal a signé avec les Hornets, un contrat d'un an avec option d'achat, a précisé le club sur son site internet. Il est devenu la 11e recrue estivale du club relégué en Championship depuis la saison 2019-2020.

"Mendy correspond parfaitement au profil du milieu de terrain expérimenté et doté de qualités de leader que nous recherchions. Nous sommes ravis de l'avoir recruté", a déclaré le directeur sportif de Watford, l'Italien Gianluca Nani.

Selon M. Nani, Nampalys Mendy, passé également à Nice en France, "a une expérience du football anglais avec Leicester et c'est lui qui a remplacé N'Golo Kanté"

" Mendy récupère bien le ballon, possède une excellente intelligence de jeu, est agressif sans le ballon et possède un jeu de leader, suivi par les joueurs.", a-t-il vanté.

Mendy évoluera avec le numéro 23 à Vicarage Road Stadium de Watford FC.

Né à La Seyne-sur-Mer (France) le 23 juin 1992, Mendy a fait ses débuts à l'AS Monaco (Ligue 1) de 2010 à 2013, avant de rejoindre Nice (2013-2016). Il a disputé avec les Aiglons de Nice 80 matchs.

La saison suivante, il a signé à Leicester, champion d'Angleterre en titre en 2016, pour un montant record pour le club à l'époque.

Il a disputé 98 matchs de Premier League avec Leicester et 164 matchs de Ligue 1. Il a disputé l'UEFA Conference League, la Ligue Europa et la Ligue des champions, et a remporté la FA Cup avec Leicester en 2021.

Nampalys Mendy sera le troisième sénégalais à porter le maillot des Hornets, après Ismaïla Sarr (2019-2023) et Mbaye Niang (2017). Pape Guèye annoncé dans le club en 2020, a vu son contrat être résilié avant qu'il n'intègre l'équipe.

