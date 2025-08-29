Sénégal: L'IEF de Ziguinchor et 13 'daara' unissent leurs efforts pour améliorer les performances scolaires

28 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Ziguinchor — L'inspection de l'éducation et de la formation (IEF) de Ziguinchor (sud) a annoncé, jeudi, avoir signé un contrat de performance (CDP) avec 13 "daara" (écoles coraniques) de cette région, afin d'améliorer la qualité des apprentissages scolaires.

La signature du contrat est une étape importante de l'exécution du Projet d'amélioration des performances du système éducatif (PAPSE), selon un communiqué de l'IEF.

Sur la base du CDP, les deux parties vont poursuivre plusieurs objectifs. Il s'agira de "savoir formaliser l'engagement mutuel entre l'IEF et les 'borom daara' (les directeurs des écoles coraniques), en faveur de l'amélioration des apprentissages", et de "définir clairement les responsabilités, les cibles et les indicateurs de performance attendus".

L'un des objectifs du contrat est d"'assurer un bon suivi et un accompagnement de proximité des 'daara' bénéficiaires".

L'IEF de Ziguinchor et les écoles coraniques doivent aussi "contribuer à l'harmonisation et à la valorisation des pratiques éducatives, dans un esprit d'équité et d'inclusion".

L'exécution du CDP doit conduire à "une amélioration significative des performances scolaires des apprenants dans les 'daara', [à] un renforcement de la gouvernance locale par une gestion axée sur les résultats et [à] une meilleure synergie entre les acteurs éducatifs".

Le PAPSE est un projet du ministère de l'Éducation nationale soutenu par ses partenaires techniques et financiers, dans le but de "renforcer la qualité, l'équité et l'inclusion dans l'éducation", selon le communiqué.

