Sénégal: Une étude met en exergue les causes des inondations dans la commune de Matam

Matam — Une étude de l'organisme de recherche américain "Sustainable and resilient Africa" (SURA) publié, jeudi, a montré les multiples causes des inondations dans la commune de Matam (nord), parmi lesquelles l'amplification humaine de l'anthropisation progressive du milieu, avec l'occupation des zones non aedificandi, et qui sont assujetties aux inondations.

"Notre étude ressort que le site de Matam demeure vulnérable à la crue à cause de multiples facteurs, notamment, le changement climatique avec ses lots de désolation et de détresse. Il y a aussi l'homme qui amplifie l'anthropisation progressive du milieu, avec surtout l'occupation des terres inondables", a dit le professeur Seydou Alassane Sow, enseignant-chercheur et maître de conférences à la Faculté des Lettres et Sciences humaines de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD).

Le Pr Sow, qui a participé à cette étude intervenait au cours d'un atelier de sensibilisation et d'engagement citoyen sur les défis du changement climatique, au cours duquel, les résultats de cette étude sur les inondations dans la commune de Matam ont été restitués.

Selon lui, l'installation progressive des populations dans des berges soumises à des risques morpho-dynamiques majeures, surtout dans la partie gauche du fleuve Sénégal fait partie des facteurs provoquant des inondations.

Face à cette situation, le Pr Sow, géographe et géomorphologue, a proposé comme solutions le colmatage des parties qui s'inondent, la mise en place de diguettes dans le cadre d'actions ponctuelles, l'assistance régulière et permanente des populations et la surveillance accrue de l'information hydrologique et pluviométrique.

Il a fait savoir que cette étude a été faite pour voir les causes et manifestations des inondations afin de "chercher des solutions pouvant venir des habitants de la commune de Matam".

"Après avoir cherché les causes des inondations, nous nous sommes rendus compte que c'est la détresse, la désolation et la psychose permanente qui se lient chez les populations impactées. Avec les prévisions de cette année, on risque de vivre la même situation, d'où l'urgence de mettre en place des solutions qui aideraient les populations à être plus résilientes", explique le chercheur.

La représentante de SURA, Assiétou Ndiaye explique que cette étude est partie du constat que le problème des inondations est réel, ce qui a poussé cette structure, dans une démarche socio-anthropologique à venir voir l'impact de cette situation sur les populations.

Selon elle, il fallait ressortir, à travers cette étude toutes les conséquences des inondations comme les maladies, les pertes économiques et matériels.

"Tout cela nous permettra de faire un plaidoyer pour que des financements puissent être octroyés dans le cadre d'un accompagnement des populations et la mise en oeuvre de politiques visant à réduire les inondations", a déclaré Assiétou Ndiaye.

Elle souligne que SURA va continuer à oeuvrer dans ce sens en formant des jeunes afin qu'ils aient un engagement citoyen pour prendre en charge des mesures préventives contre les inondations.

Le Pr Sow a mené cette étude avec la socio-anthropologue Docteur Aminata Niang Ndiaye, directrice exécutive de SURA, qui est un organisme de recherche basé aux Etats-Unis et qui finance des recherches pour une justice climatique.