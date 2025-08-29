Sénégal: Cuisson propre - Le pays veut faire du biocarburant une norme nationale

Dakar — Le Sénégal s'est engagé à faire de la cuisson propre et du biocarburant une norme nationale au service de la santé, de l'environnement et du développement économique, a réaffirmé, jeudi, à Dakar, le colonel Papa Assane Ndiour, conseiller technique du ministre de l'Environnement et de la Transition écologique.

S'exprimant lors de la clôture de la première Semaine des combustibles domestiques, il s'est félicité de cette initiative visant à accélérer la transition vers des combustibles durables, en favorisant leur diffusion et leur appropriation par les ménages.

"Le partenariat avec le ministère de l'Energie, le secteur privé, la société civile et les partenaires au développement est essentiel pour préserver nos écosystèmes forestiers et faire face au changement climatique", a-t-il déclaré.

Selon le colonel Ndiour, "le gaz de pétrole liquéfié, le bioéthanol, le biogaz et l'innovation technologique dans les foyers améliorés constituent les piliers de cette diversification énergétique", plus de 30 % des ménages urbains utilisant déjà le gaz butane.

Il a aussi indiqué que des projets pilotes de bioéthanol à base de canne à sucre et de biogaz domestique pourraient générer des milliers d'emplois, notamment en milieu rural.

Le directeur de l'approvisionnement et de la distribution à la Direction générale des Hydrocarbures, Babacar Cissé, a pour sa part insisté sur la nécessité de produire un cadre réglementaire favorable à l'industrialisation et à la distribution des solutions de cuissons propres et respectueuses de l'environnement.

Il a également appelé les chercheurs et universités à "accompagner la dynamique d'innovation et de formation" dans ce domaine.

M. Cissé s'est aussi attardé sur le "rôle central" des organisations communautaires dans l'adoption et la pérennisation des pratiques de cuisson propre.