Algérie: IATF 2025 - La communication institutionnelle, un levier pour la réussite de l'évènement

ALGER — Le ministre de la Communication, Mohamed Meziane, a souligné jeudi l'importance de la communication institutionnelle dans la promotion des activités économiques en Afrique et dans la réussite de la 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025), prévue du 4 au 10 septembre à Alger.

Dans une contribution publiée dans la presse nationale sous le titre "Communication et interaction africaines, une ambition panafricaine réaffirmée", M. Meziane a affirmé que la communication institutionnelle constitue un levier essentiel pour accompagner les événements politiques, économiques et professionnels, en renforçant la visibilité des organisations et leur interaction.

Le ministre a indiqué, à ce titre, que la journée d'information prévue dimanche prochain au Centre international des Conférences Abdelatif-Rahal d'Alger sur les préparatifs et les enjeux de cette foire économique d'envergure devrait générer "d'importants acquis" en matière de communication et d'intégration intra-africaine.

Cette rencontre offrira, selon lui, aux professionnels de la presse des informations utiles sur les investissements, la diversification industrielle et les échanges commerciaux en Afrique.

M. Meziane a, par ailleurs, appelé les acteurs du secteur de la communication à renforcer leur coopération avec les journalistes et les rédactions, à travers la diffusion d'informations pertinentes, de communiqués attractifs et l'organisation de rencontres. Il a relevé que les plateformes numériques et les campagnes ciblées permettent d'accroître la visibilité de l'événement.

Le ministre a également mis en avant l'importance des retours des participants, considérés comme une source précieuse pour évaluer la satisfaction, identifier les perceptions et améliorer l'organisation des événements futurs.