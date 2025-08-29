Algérie: Commerce - Grande affluence au stand algérien à la Foire internationale de Damas

ALGER — Le stand algérien à la 62e Foire internationale de Damas, qui se tient du 27 août au 5 septembre, connaît une grande affluence des visiteurs venus pour découvrir la qualité des produits algériens, indique jeudi un communiqué du ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations.

Au deuxième jour de la Foire, les entreprises algériennes participantes ont suscité un vif intérêt chez les visiteurs pour "ce qu'elles proposent comme produits et services reflétant le succès grandissant rencontré par le label algérien dans le monde arabe", précise le communiqué.

Bien plus qu'une simple vitrine pour les produits et services algériens, cet événement économique majeur constitue un "pont de fraternité et de communication entre homme d'affaires et investisseurs des deux pays et une opportunité pour l'échange d'expertises et le renforcement de l'intégration économique au service des aspirations des deux peuples frères", souligne le ministère.

Le stand algérien regroupe 14 entreprises nationales représentant des secteurs stratégiques prometteurs, notamment les matériaux de construction et les travaux publics, les énergies renouvelables, les cosmétiques et les produits agroalimentaires.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Placée sous l'égide du ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportation, la participation algérienne à la Foire internationale de Damas "incarne la volonté des deux pays frères de consolider les liens de fraternité et de renforcer la coopération économique bilatérale au service des intérêts communs des deux peuples", conclut le communiqué.