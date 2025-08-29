Afrique: Foot/Mondial-2026 - 'Botswana et Guinée, matchs importants mais pas décisifs'

ALGER — Le sélectionneur bosnien de l'équipe nationale de football, Vladimir Petkovic, a affirmé jeudi que les deux prochaines rencontres des qualifications du Mondial-2026 face au Botswana, le 4 septembre au stade Hocine Aït-Ahmed de Tizi-Ouzou (20h00, et le 8 septembre devant la Guinée à Casablanca (17h00), sont "importantes mais pas décisives", appelant à avancer "match par match", pour pouvoir "faire un pas" vers la phase finale.

"Ce sont deux matchs importants, pas décisifs, il faut faire un pas vers l'avant, en gérant match par match. Après le match face au Botswana à Tizi-Ouzou, en retournera à Sidi Moussa pour préparer le rendez-vous face à la Guinée", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse tenueà la salle " Mohamed Sellah" au stade Nelson-Mandela de Baraki.

Au terme de la 6e journée disputée en mars dernier, la sélection nationale trône en tête du groupe G avec 15 points, à trois longueurs de son poursuivant direct, le Mozambique (12 pts). Le Botswana et l'Ouganda suivent à la troisième place avec 9 points, devant la Guinée (7 pts), alors que la Somalie ferme la marche avec 1 point.

Le technicien bosnien a souligné que le stage de septembre était souvent difficile à gérer.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"On arrive dans une période délicate. Il faut toujours un jeu d'équilibre dans les choix. Pour moi, l'essentiel c'est de donner confiance aux joueurs. C'est à ça que répondent mes choix de sélection. Je cherche des joueurs qui sont en forme", a-t-il expliqué.

Interrogé sur son premier adversaire, le Botswana, Petkovic a souligné l'importance de la qualité offensive des joueurs pour "déstabiliser l'adversaire et trouver les failles".

"Face au bloc défensif des Botswanais, il faut être équilibré. Ils ont une bonne ligne défensive. Avec la qualité de nos joueurs, on va chercher à faire bouger l'équipe adverse pour trouver des failles et les surprendre, ce ne sera pas facile. Ils ne vont certainement pas changer leur système adopté lors du premier match joué chez eux.".

"Je veux des joueurs qui ont faim"

Revenant sur l'état d'esprit attendu, Petkovic a ajouté: "Je veux des joueurs positifs et qui ont faim, ambitieux et fiers de porter le maillot. J'ai convoqué 26 joueurs, qui sont pour moi les meilleurs actuellement. Même pendant ce stage, nous avons des joueurs en difficulté qu'on essaie d'aider. Certains en étant convoqués et d'autres du soutien à distance".

Interrogé sur le dernier Championnat d'Afrique des nations réservé aux joueurs locaux et auquel l'Algérie a pris part et éliminé en quart de finale, Petkovic a jugé que "ce fut un tournoi intéressant. Le coach Madjid Bougherra a tout fait pour réussir. Certains joueurs de cette compétition figurent dans la liste élargie, ce sera plus facile pour moi de les suivre en championnat algérien. Dommage que nous ne soyons pas allés plus loin: nous avons perdu deux places au classement FIFA.".

Enfin, Petkovic a refusé de se projeter sur la prochaine CAN, prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

"Je ne pense absolument pas à la CAN. Le match contre la Guinée, à Casablanca, compte pour les qualifications à la Coupe du monde. Ce sera un match normal, nous ferons tout pour gagner. Nous sommes focus sur le match face au Botswana à Tizi-Ouzou, on ne doit pas chercher à créer des fantômes.".

Pour rappel, les premiers des neuf groupes en lice seront automatiquement qualifiés pour la phase finale du Mondial 2026. Les quatre meilleurs deuxièmes (des groupes) joueront dans un tournoi de barrage de la CAF.

Le vainqueur du tournoi de barrage de la CAF participera au tournoi de barrage de la Fédération internationale (FIFA).