Algérie: Cyclisme/Tour de Kurpie - Yacine Hamza conserve le maillot vert

28 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le coureur international algérien Yacine Hamza, sociétaire du club professionnel Madar Pro Cycling Team, a conservé le maillot vert de meilleur sprinteur Tour de Kurpie (Pologne), à l'issue de la deuxième étape, remportée jeudi par l'Anglais George Radcliffe (X-Speed United).

Courue sur un parcours de 114 km à Olszewo-Borki, cette deuxième étape a été bouclée par Radcliffe en 2h 22min 53s, devançant au sprint, les Polonais Konrad Czabok et Norbert Banasek.

Vainqueur de la première étape, mercredi, Yacine Hamza a terminé jeudi à la sixième place, conservant par la même occasion le maillot vert de meilleur sprinteur avec 35 point.

Au classement général, Radcliffe a endossé le maillot jaune de leader avec sept secondes d'avance sur Czabok et Banasek, alors que Hamza Yacine occupe la quatrième place à neuf secondes.

La troisième étape du Tour de Kurpie, prévue vendredi, verra le peloton parcourir 109 km dans un circuit autour de la ville de Baranowo.

Le Tour de Kurpir (Pologne) est une épreuve inscrite au calendrier de l'Union cycliste internationale (UCI, catégorie 2.2).

