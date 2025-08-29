Algérie: Athlétisme/Championnats arabes U18 - La sélection algérienne termine avec 18 médailles

28 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

TUNIS — La sélection algérienne (garçons/filles) des moins de 18 ans d'athlétisme a clôturé sa participation à la 11e édition des Championnats arabes de la catégorie, avec un total de 18 médailles (1 or, 13 argent et 4 bronze), et une 8e place au classement général de la compétition qui a pris fin, mercredi en soirée au Complexe Sportif Radès de Tunis.

Outre l'Algérie, les autres pays engagés dans cette compétition sont : le Sultanat d'Oman, la Palestine, les Emirats arabes unis, l'Arabie saoudite, la Jordanie, l'Irak, Bahreïn, la Somalie, le Soudan, le Maroc, la Syrie, le Qatar, le Koweït, le Liban, l'Egypte, la Libye, et la Tunisie, pays hôte de la compétition.

Les médaillés algériens:

Or:

Abdelkader Mahrez (10.000 mètres/marche)

Argent:

Mouatez Belhabib (Longueur)

Mourad Brakni (Hauteur)

Yasmine Bouallaga (800 mètres)

Mohamed Benyeghzer (110m/haies)

Smaïl Bouziza (400 mètres)

Karima Achiche (3000 mètres)

Malak Bellouz (Javelot)

Zakaria Touahria (3000 mètres)

Salsabil Boulnemr (200 mètres)

Aya Amrane (Marteau)

Youba Bouamar (Décathlon)

Relai filles

Relai garçons

Bronze:

Inès Ayache (Hauteur)

Narimène Djalit (100m/haies)

Fatma Zohra Guessoum (5000m)

Yasmine Belefou (Perche) .

