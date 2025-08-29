ZURICH (Suisse) — L'Algérien Djamel Sedjati, médaillé de bronze olympique en 2024, a terminé 4e en finale de l'épreuve du 800 mètres de l'ultime étape de la Ligue de Diamant, jeudi en soirée à Zurich en Suisse.

Sedjati a couru l'épreuve du 800 mètres en 1:42.84 (son meilleur chrono de la saison 1:42.20), derrière le vainqueur le Kenyan Wanyonyi Emmanuel (1:42.37), le Britannique Burgin Max (1:42.42) et le Canadien Arop Marco (1:42.57).

Un peu plus tôt dans la soirée, l'Algérien Yasser Triki a décroché la médaille de bronze de la finale du concours de triple saut de la Ligue de Diamant, en réalisant un saut mesuré à 17,42 m.

Triki a réussi à améliorer sa meilleure performance de la saison (17,29 m), à moins d'un mois du début des Mondiaux 2025, prévus à Tokyo.

La médaille d'or du concours de triple saut à Zurich a été remportée par l'Italien Andy Diaz Hernandez (17,56 m), devant le Portugais Pedro Pichardo (17,47 m).