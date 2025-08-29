Algérie: Athlétisme / Ligue de Diamant 2025 - L'Algérien Djamel Sedjati termine 4e en finale du 800 mètres

28 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ZURICH (Suisse) — L'Algérien Djamel Sedjati, médaillé de bronze olympique en 2024, a terminé 4e en finale de l'épreuve du 800 mètres de l'ultime étape de la Ligue de Diamant, jeudi en soirée à Zurich en Suisse.

Sedjati a couru l'épreuve du 800 mètres en 1:42.84 (son meilleur chrono de la saison 1:42.20), derrière le vainqueur le Kenyan Wanyonyi Emmanuel (1:42.37), le Britannique Burgin Max (1:42.42) et le Canadien Arop Marco (1:42.57).

Un peu plus tôt dans la soirée, l'Algérien Yasser Triki a décroché la médaille de bronze de la finale du concours de triple saut de la Ligue de Diamant, en réalisant un saut mesuré à 17,42 m.

Triki a réussi à améliorer sa meilleure performance de la saison (17,29 m), à moins d'un mois du début des Mondiaux 2025, prévus à Tokyo.

La médaille d'or du concours de triple saut à Zurich a été remportée par l'Italien Andy Diaz Hernandez (17,56 m), devant le Portugais Pedro Pichardo (17,47 m).

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2025 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.