Afrique: Athlétisme/Ligue de Diamant 2025 - L'Algérien Yasser Triki décroche le bronze au triple saut

28 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ZURICH (Suisse) — L'Algérien Yasser Triki a décroché la médaille de bronze de la finale du concours de triple saut de la Ligue de Diamant, en réalisant un saut mesuré à 17,42 m, jeudi à Zurich (Suisse).

Avec cette performance, le triple sauteur algérien améliore sa meilleure performance de la saison (17,29 m), à moins d'un mois du début des Mondiaux 2025, prévus à Tokyo.

La médaille d'or du concours de triple saut est revenue à l'Italien Andy Diaz Hernandez (17,56 m), alors que la breloque en argent a été l'oeuvre du Portugais Pedro Pichardo (17,47 m).

Un deuxième algérien sera engagé lors de cette ultime étape de la Ligue de Diamant 2025. Il s'agit du demi-fondiste Djamel Sedjati, médaillé de bronze aux Jeux olympiques de Paris-2024, qui sera aligné sur le 800 mètres (20h20, heures algériennes), aux côtés des plus grands champions actuels de cette spécialité, notamment, le Canadien Marco Arop, le Kenyan Emmanuel Wanyonyi, l'Espagnol Mohamed Attaoui, et les Américains Josh Hoey et Bryce Hoppel.

Une forte concurrence, qui devrait donner lieu à une course rapide, avec peut-être un nouveau record à la clé, surtout que la plupart des candidats ont affiché une forme éblouissante au cours des dernières semaines.

