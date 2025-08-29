ALGER — La sélection nationale de futsal poursuit son stage de préparation au centre de regroupement de l'élite sportive de Fouka (Tipaza), entamé mardi, en prévision de sa participation aux Jeux de la solidarité islamique 2025, prévus à Riyadh (Arabie Saoudite), a annoncé jeudi la Fédération algérienne de football (FAF).

"Ce regroupement, qui se poursuivra jusqu'au 31 août, a réuni vingt joueurs convoqués par le sélectionneur national, Noureddine Benamrouche, tous issus du championnat local", a précisé l'instance fédérale.

Pour rappel, la capitale saoudienne abritera la 6eme édition des Jeux de la solidarité islamique du 7 au 21 novembre 2025, en présence de quelques 4000 athlètes issus de 57 pays.