Algérie: Réunion de coordination sur les derniers préparatifs relatifs à l'organisation de la première université d'été des cadres de la jeunesse

28 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Une réunion de coordination s'est tenue jeudi au siège du ministère de la Jeunesse pour finaliser les préparatifs de l'organisation de la première université d'été des cadres de la jeunesse pour l'année 2025, prévue en septembre prochain, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette réunion présidée par le chargé de la gestion du secrétariat général du ministère de la Jeunesse, M. Dahmane Adhimi, en présence de cadres de l'administration centrale, la direction des établissements des jeunes, de la promotion du mouvement associatif et du partenariat, a présenté un exposé détaillé sur le projet de fiche technique relatif à l'organisation de cette université d'été.

Un programme "riche et diversifié" a été établi à l'occasion de cette université d'été qui "regroupera l'ensemble des acteurs du processus pédagogique, administratif et d'animation issus des différentes structures de l'administration centrale, des services décentralisés, ainsi que des établissements sous tutelle", précise le communiqué.

L'organisation de cette première université d'été des cadres de la jeunesse intervient conformément aux "instructions du ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse, M. Mustapha Hidaoui", ajoute la même source, soulignant que "cette manifestation se veut une plateforme nationale d'unification des visions et de modernisation des pratiques, visant à doter les participants d'outils et de méthodologies efficaces, à même d'assurer une rentrée unifiée réussie (2025-2026)".

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie du secteur, notamment pour "garantir une rentrée unifiée et organisée à travers l'ensemble des établissements de la jeunesse, renforcer les capacités des jeunes cadres, actualiser leurs connaissances, consacrer la culture de suivi et d'évaluation pour une plus grande efficacité dans la mise en oeuvre des programmes".

Elle vise également à "intégrer la numérisation comme outil essentiel de la gestion du secteur, et accompagner les cadres des services décentralisés dans l'élaboration et l'actualisation des nouvelles références pédagogiques et réglementaires liés à l'activité de jeunesse".

