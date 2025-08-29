ALGER — Le ministère de la Poste et des Télécommunications a mis en oeuvre une série de mesures immédiates afin de garantir la continuité des services de télécommunications dans les zones touchées par les incendies qui se sont déclarés dans la forêt de Chréa (Blida), a indiqué jeudi un communiqué du ministère.

"Dans le cadre du soutien et de l'accompagnement des efforts de lutte contre les incendies déclarés dans la wilaya de Blida, notamment les montagnes de Chréa, le secteur de la Poste et des Télécommunications a engagé une série de mesures immédiates visant à garantir la continuité des différents services de télécommunications, étant des services vitaux et essentiels pour les organismes intervenants et les habitants des zones concernées", précise le communiqué.

Dès le déclenchement des incendies, indique le ministère, plusieurs mesures ont été prises, notamment "la mobilisation d'équipes techniques dotées de tous les moyens nécessaires pour constater les différents sites et infrastructures des opérateurs de téléphonie fixe et mobile en vue d'intervenir rapidement pour réparer les pannes", outre "la mise à disposition par les opérateurs de téléphonie mobile (Algérie Télécom Mobile - ATM Mobilis), (Optimum Télécom Algérie - Djezzy), (Wataniya Telecom Algérie - Ooredoo), de stations de télécommunications mobiles à proximité des populations et des équipes d'intervention, afin d'assurer et de renforcer la continuité du service".

Dans le même sillage, "l'opérateur de téléphonie fixe (Algérie Télécom) a installé une station de télécommunications mobile de quatrième génération pour renforcer la couverture, tout en mettant à la disposition des services intervenants un véhicule mobile équipé de dispositifs de communication par satellite VSAT, relevant de l'opérateur Algérie Télécom Satellite (ATS)", conclut le communiqué.

