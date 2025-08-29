Algérie: Blida - L'incendie de Chréa totalement maitrisé

28 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

BLIDA — Les services de la protection civile ont réussi à maîtriser totalement l'incendie qui s'était déclaré dans la nuit de mardi à mercredi dans la forêt de la Chréa, wilaya de Blida, grâce aux moyens humains et matériels déployés, indique, jeudi, un communiqué de la Protection civile.

Selon la même source, l'appui aérien a permis de "traiter et refroidir des foyers de flammes difficilement accessibles par voie terrestre", tandis que les interventions se poursuivent sur le terrain afin d'assurer l'extinction totale du feu et écarter tout risque de reprise.

Pour rappel, l'opération de lutte a mobilisé les colonnes mobiles de lutte contre les feux de forêts des wilayas de Blida, Médéa et Tipasa, ainsi que le détachement régional spécialisé des wilayas de Chlef et Bouira.

Le dispositif aérien est composé de six (6) avions bombardiers d'eau de type AT802, deux (2) avions BE200, ainsi que des hélicoptères Mi-26 de l'Armée nationale populaire (ANP).

