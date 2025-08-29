Algérie: Sûreté d'Alger - Démantèlement d'un réseau criminel spécialisé dans le trafic de drogue

28 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Les services de la Sûreté de wilaya d'Alger ont démantelé un réseau criminel spécialisé dans le trafic de drogue et de substances psychotropes, indique jeudi un communiqué de ces services.

"Dans le cadre des efforts déployés par les services opérationnels de la Sûreté de wilaya d'Alger dans la lutte contre les crimes liés au trafic illicite de drogue et de substances psychotropes, la brigade de la police judiciaire de Zéralda a procédé au démantèlement d'un réseau criminel composé de trois (3) individus", précise la même source.

Après l'intensification des investigations sur la base d'un renseignement et grâce à un plan bien ficelé, l'opération, menée sous le contrôle du parquet territorialement compétent, a permis l'arrestation des membres de ce réseau criminel, selon le communiqué.

"Les suspects ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Chéraga, après la constitution d'un dossier pénal", conclut la même source.

