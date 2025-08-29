Algérie: Tizi-Ouzou - Ouverture de la fête de la figue au village Lemsella

TIZI-OUZOU — La 15e édition de la fête de la figue s'est ouverte jeudi au village Lemsella dans la commune d'Illoula Oumalou, au Sud-est de Tizi-Ouzou, avec la participation d'une soixantaine d'exposants.

L'ouverture de la manifestation s'est déroulée dans une ambiance festive et conviviale marquée par des chants traditionnels de femmes du village, en présence des autorités locales ainsi que d'une foule nombreuse de visiteurs.

Le maire de la commune d'Illoula Oumalou, Zoubir Adjlout, ainsi que le président de l'Assemblée populaire de wilaya (APW), Youcef Sid Ali, ont salué les efforts des habitants du village qui maintiennent l'organisation de cette fête qui a atteint sa 15e édition.

Le président de l'APW a encouragé les organisateurs à perpétuer l'organisation de cette fête, réitérant l'engagement de l'institution élue à continuer à soutenir les différentes festivités organisées à travers la wilaya.

Les ruelles du village niché au pied du majestueux Djurdjura vibreront durant deux jours au rythme de cette fête durant laquelle des agriculteurs et artisans de différents métiers, ainsi que des artistes, exposeront leurs produits et leurs savoirs faire.

Un concours artistique, Lemsell'arts, sera également organisé à l'occasion de cette fête pour permettre aux jeunes talents dans différentes disciplines artistiques de faire connaître leurs compétences.

Des rencontres et conférences autour de la culture de la figue et son entretien, seront animées par des spécialistes et des représentants de la Caisse régionale de mutualité agricole (CRMA) qui interviendront pour vulgariser et faire connaître les dispositifs d'aide et d'assurance aux agriculteurs.

"La figue demeure un fruit très prisé et recherché et pas très répandu, la culture figuicole ayant été abandonnée pour plusieurs causes, notamment, l'exode rural, mais, elle commence à renaître petit à petit et à susciter un intérêt même chez les jeunes générations", a souligné à l'APS, un exposant rencontré sur place.

Le kilogramme de figues fraîches est ainsi cédé entre 400 et 700 DA alors que les figues sèches dépassent les 2.000 DA le kilogramme. "Chacun adopte son prix car il n'y a pas un marché régulé ni une estimation exacte de la production", a-t-il ajouté.

Massinissa Guechtouli, de l'association culturelle organisatrice, "Tighilt Lemsella", a souligné, pour sa part, que "plusieurs projets ont été réalisés au niveau du village, à l'instar d'une pépinière, pour la préservation de cette culture qui compte pas moins de 21 variétés, ainsi que des opérations de plantations pour la reconstitution des vergers détruits par les incendies de l'été 2021".

La manifestation qui s'étale sur deux jours est organisée par l'association culturelle Tighilt Lemssella, en coordination avec le comité du village éponyme et en collaboration avec l'Assemblée populaire communale (APC) d'Illoula Oumalou et l'Assemblée populaire de wilaya (APW), ainsi que des organismes et directions de plusieurs secteurs, dont les services agricoles, la jeunesse et les sports, le tourisme et l'artisanat, outre le Théâtre régional Kateb-Yacine.