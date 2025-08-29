Algérie: IATF-2025 - Zerrouki s'enquiert des derniers préparatifs pour garantir des services de télécommunications de haute qualité

28 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le ministre de la Poste et des Télécommunications, M. Sid Ali Zerrouki, a présidé jeudi une rencontre d'orientation pour s'enquérir de toutes les dispositions prises en matière de télécommunications en prévision de la Foire commerciale intra-africaine (IATF -2025), a indiqué un communiqué du ministère.

Dans le cadre des préparatifs liés à l'accueil par l'Algérie de l'IATF 2025, prévue du 4 au 10 septembre prochain à Alger, M. Zerrouki a présidé jeudi une rencontre d'orientation en présence des cadres du ministère et des responsables des opérateurs de téléphonie fixe et mobile, afin de s'enquérir des dernières retouches et de finaliser toutes les dispositions organisationnelles en matière de télécommunications, a détaillé la même source.

Lors de cette réunion, le ministre a donné des instructions pour "prendre en charge tous les aspects nécessaires au succès de cet événement à l'effet de donner une image honorable de l'Algérie devant les délégations participantes tout au long de cet événement important aux dimensions régionale et internationale".

Ces instructions ont porté sur "la garantie d'une couverture téléphonique de haute qualité y compris les services d'internet fixe et mobile et ce, au niveau de tous les sites abritant l'évènement et les établissements d'hébergement" tout en proposant des "offres exceptionnelles aux invités participants", selon le même communiqué.

