Algérie: Enseignement supérieur - Baddari s'enquiert de l'infrastructure du progiciel PROGRES

ALGER — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Kamel Baddari, a effectué jeudi soir, une visite d'inspection au Data Center du ministère pour s'enquérir de l'infrastructure de la plateforme "PROGRES" et évaluer la cybersécurité de ce Progiciel intégré, indique un communiqué du ministère.

Sur place, M. Baddari s'est enquis des différents équipements techniques et technologies numériques utilisés, donnant des instructions aux ingénieurs et aux responsables du réseau pour poursuivre l'optimisation du service numérique mis à la disposition des étudiants, des travailleurs et des enseignants.

A cet égard, le ministre a affirmé que "la numérisation qui signifie dynamisme et efficacité, constitue le fondement d'une gestion optimale de l'administration en vue de la réalisation des objectifs stratégiques du ministère", conclut le communiqué.