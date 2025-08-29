Algérie: Recherche scientifique - Baddari rencontre une équipe d'enseignants-chercheurs

28 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Kamel Baddari, a tenu, jeudi, une rencontre avec une équipe d'enseignants-chercheurs et de chercheurs en prévision du lancement d'un réseau thématique sur le calcul du facteur d'émission carbone, a indiqué jeudi un communiqué du ministère.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de "la poursuite de la valorisation des résultats de la recherche scientifique en vue de renforcer le rôle économique de l'Université", a précisé la même source, ajoutant que l'objectif de cette réunion est de "préparer le lancement d'un réseau thématique sur le calcul du facteur d'émission carbone", en tant que "plateforme de coopération et d'intégration entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et d'autres secteurs".

Parmi les objectifs de ce réseau figurent "la proposition d'indicateurs scientifiques pour mesurer le facteur d'émission carbone, la mise en place d'un mécanisme national de mesure des émissions de carbone, la contribution au développement d'une plateforme de calcul de ces émissions, la promotion de l'entrepreneuriat vert et l'élaboration d'un guide du bilan carbone selon les normes reconnues", conclut le communiqué.

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2025 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.