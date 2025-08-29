Algérie: Recherche scientifique - Baddari rencontre une équipe d'enseignants-chercheurs

ALGER — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Kamel Baddari, a tenu, jeudi, une rencontre avec une équipe d'enseignants-chercheurs et de chercheurs en prévision du lancement d'un réseau thématique sur le calcul du facteur d'émission carbone, a indiqué jeudi un communiqué du ministère.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de "la poursuite de la valorisation des résultats de la recherche scientifique en vue de renforcer le rôle économique de l'Université", a précisé la même source, ajoutant que l'objectif de cette réunion est de "préparer le lancement d'un réseau thématique sur le calcul du facteur d'émission carbone", en tant que "plateforme de coopération et d'intégration entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et d'autres secteurs".

Parmi les objectifs de ce réseau figurent "la proposition d'indicateurs scientifiques pour mesurer le facteur d'émission carbone, la mise en place d'un mécanisme national de mesure des émissions de carbone, la contribution au développement d'une plateforme de calcul de ces émissions, la promotion de l'entrepreneuriat vert et l'élaboration d'un guide du bilan carbone selon les normes reconnues", conclut le communiqué.