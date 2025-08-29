Madagascar: Marathon international de Tana - Soja Valabe d'Anosy défie Hervé Onjaniaina Patrick

En attendant la confirmation des athlètes étrangers d'ici le 15 septembre, le World Trade Center d'Antananarivo (WTCA), la Fédération Malagasy d'Athlétisme (FMA) et le ministère de l'Environnement ont tenu une conférence de presse, hier à Ankorondrano, pour préciser les détails du Marathon International de Tana, prévu les 18 et 19 octobre. Après six ans d'absence, l'épreuve retrouve sa place dans la capitale, avec une XXe édition placée sous le signe de la performance et de l'engagement écologique.

Le départ sera donné le 19 octobre à 7 heures, à la gare de Soarano. Les 42,195 km mèneront les coureurs après le tunnel d'Analakely, au lac Anosy, à Ankadimbahoaka, Analakely, Antanimena, Ankorondrano, Tsarasaotra, avant un retour vers Soarano. « Toutes les dispositions sont prises pour que ce marathon respecte les normes internationales », assure Dominique Raherison, président de la FMA.

Chez les hommes, les favoris locaux sont Mampitraotse (Cospn de Boeny), Hervé Patrick Onjaniaina (Cosfa d'Analamanga), Soja Valabe, dit Radio Carte (Assaf d'Anosy), Getrun Rebiby (Assaf d'Anosy) et Fulgence Rakotondrasoa (Crown Athletics d'Antsirabe). Le duel entre Hervé Patrick Onjaniaina et Soja Valabe, qui court pieds nus, promet des étincelles.

Côté dames, Marie Sendrafefiniaina (Cami d'Itasy), Nany Razafindrafara (AS Fanalamanga Alaotra-Mangoro), Lucie Ramiharamanana (Ascut d'Atsinanana), Rapitsaravolazandry (Cospn d'Analamanga) et Diamondra Rasoarivelo (La Pie) mèneront la course. Les barrières horaires sont fixées à deux heures pour le semi-marathon hommes (deux heures quinze minutes pour les dames) et trois heures pour les 35 km (trois heures quinze minutes pour les dames).

Créé au début des années 2000, le Marathon International de Tana s'est rapidement imposé comme un rendez-vous incontournable, servant aussi de championnat national.

Pour cette XXe édition, l'organisation veut allier sport et environnement. Avec Vision Madagascar NGO, l'opération « Une inscription - un arbre planté » sera mise en place, avec des essences dépolluantes destinées aux zones sensibles comme les hôpitaux et les écoles. Un Village Marathon s'ouvrira le 18 octobre, à Ankorondrano, avec conférences, ateliers pédagogiques et animations. « Combiner sport et protection de l'environnement est essentiel», rappelle Tiana Rajaona, porte-parole du WTCA.