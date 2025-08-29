Madagascar: Inclusion financière - La solution digitale facilite le crédit et l'épargne

Orange Money Madagascar et la Première Agence de Microfinance (PAMF) ont annoncé hier, dans les locaux de la Gare Soarano, le lancement de nouveaux services financiers accessibles par téléphone. Cette annonce marque une nouvelle étape dans leur partenariat entamé en 2018 et illustre les progrès de l'inclusion financière à Madagascar, où une grande partie de la population reste encore exclue du système bancaire classique.

Depuis plusieurs années, les deux institutions collaborent pour rapprocher les services financiers du quotidien des Malgaches. Le service M-Kajy, qui combine microcrédit et épargne mobile, a permis à plus de 700 000 utilisateurs d'emprunter de petites sommes ou d'épargner à partir seulement de 500 ariary. En 2021, l'introduction de Tahiry Be avait déjà ouvert la voie à la première épargne mobile du pays.

Les nouveautés présentées cette semaine renforcent ces acquis. Le service Bank to Wallet offre désormais la possibilité de transférer instantanément de l'argent entre un compte PAMF et un portefeuille Orange Money. De son côté, M-Kajy s'enrichit de deux fonctionnalités : la consultation immédiate de sa capacité d'emprunt et la mise en place d'une épargne automatique, avec des versements programmés chaque semaine ou chaque mois.

Enjeu

Ces solutions répondent à des besoins concrets. Comme l'a souligné le responsable communication d'Orange : « Pour une vendeuse de marché, pouvoir emprunter rapidement quelques dizaines de milliers d'ariary peut lui permettre d'acheter sa marchandise du jour. Pour une famille, mettre de côté régulièrement, même une petite somme, devient possible sans se déplacer. » L'enjeu est autant social que technologique. Dans un pays où beaucoup restent hors du système bancaire classique, la microfinance couplée au mobile ouvre une porte d'entrée vers l'autonomie.

« Depuis sa création, la PAMF place l'inclusion financière au coeur de sa stratégie », rappelle Guy Ratsimbazafy, directeur général. « Notre ambition est de bâtir, avec nos partenaires, un écosystème inclusif où chacun peut devenir acteur de son avenir ».

Même ton du côté de l'opérateur : « Nous franchissons une nouvelle étape pour faciliter la gestion des finances des Malgaches, tout en poursuivant notre engagement pour une inclusion financière durable », déclare Marie Victoire Comet, directrice générale d'Orange Money Madagascar.

En matière de vigilance et de sécurité, il a été souligné que l'opérateur ne contacte jamais les clients pour demander leurs codes secrets. Un rappel utile au moment où ces services gagnent du terrain jusque dans les zones rurales, où le téléphone devient pour beaucoup la clé d'accès au crédit et à l'épargne.