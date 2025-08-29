Madagascar: Tana Fashion Days - L'industrie de la mode mise en valeur

Les 26 et 27 septembre, la capitale accueillera la première édition des Tana Fashion Days by Yas. L'événement vise à révéler de nouveaux talents et à renforcer l'industrie créative locale.

Ce matin, le Campus Yas a accueilli la conférence de presse officielle des Tana Fashion Days by Yas, qui se tiendront du 26 au 27 septembre dans différents lieux à Antananarivo. Plus qu'un simple défilé, cette initiative, en sa première édition, se veut une plateforme de réflexion et de valorisation de la mode à Madagascar.

« L'objectif est de structurer, de former et de valoriser notre mode, afin de contribuer au développement économique du pays », explique Elia Ravelomanantsoa, initiatrice du projet en collaboration avec Yas Madagascar. Placée sous le thème « Nouvel air », cette première édition entend ouvrir un dialogue fécond entre tradition et modernité.

Le 26 septembre, une conférence et une table ronde réuniront professionnels, créateurs et universitaires à la Fondation H et à la Cité des Cultures Antaninarenina, ponctuées par des défilés inspirants.

Des créateurs émergents

Le lendemain, le Campus Yas Andraharo vibrera au rythme d'une célébration collective : ventes privées, masterclass et défilés mettant en lumière des créateurs émergents comme confirmés.

L'événement bénéficie de l'appui académique de l'Institut de la Mode et de l'Industrie Créative (IMIC), qui prépare la nouvelle génération de professionnels de la mode, et de l'expérience visionnaire de Manja, pionnier des festivals de mode en Afrique. Une synergie qui promet de donner à la mode malgache un souffle nouveau, capable de rivaliser sur les scènes régionales et internationales.