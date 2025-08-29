Madagascar: Anosizato - Des présumés bandits abattus

Alertée d'une attaque armée sur le point de se produire, la gendarmerie est intervenue en un éclair. La fusillade qui a éclaté a fait quatre morts, lorsque les éléments d'intervention ont frappé d'une main de fer.

Une fusillade d'une rare intensité a éclaté dans la nuit de mercredi à jeudi à Ankazotoho Anosizato. Quatre individus lourdement armés ont trouvé la mort lors d'un affrontement avec les forces de la gendarmerie. Aucune perte n'a été enregistrée du côté des forces de l'ordre, qui ont saisi plusieurs armes utilisées par les malfaiteurs.

Selon les informations officielles, l'échange de tirs s'est produit peu après un appel téléphonique reçu par le poste avancé de la gendarmerie nationale à Anosizato. L'appel signalait la présence d'une bande armée en préparation d'un acte criminel dans les environs. Immédiatement, une unité d'intervention a été dépêchée sur les lieux pour intercepter le gang.

À leur arrivée, les gendarmes ont rapidement repéré les suspects. La tentative d'arrestation a dégénéré en confrontation directe. Les assaillants ont opposé une vive résistance. Face à la puissance de feu supérieure des gendarmes, les quatre hommes ont été neutralisés après une salve de tirs nourris.

Mouvement suspect

À l'issue de l'opération, les gendarmes ont mis la main sur deux pistolets de fabrication artisanale, un couteau et une matraque. Ces armes ont été immédiatement saisies comme pièces à conviction. Les corps des assaillants ont été transportés à la morgue du Centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona, où des autopsies ont été réalisées hier pour déterminer les circonstances exactes des décès.

Toujours selon la gendarmerie, la bande armée n'a pas eu le temps de commettre de forfait avant l'intervention. Les habitants d'Ankazotoho ont ainsi échappé à un probable acte de banditisme grâce à la réactivité de la gendarmerie territoriale. L'enquête se poursuit afin d'identifier les membres du groupe armé mis hors d'état de nuire et de déterminer si d'autres complices ont pu prendre la fuite lors de l'opération.