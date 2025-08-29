Madagascar: Basketball 3x3/International de Russie - Le pays défie l'élite mondiale du 3x3 à Perm

Les regards se tourneront vers Perm, les 30 et 31 août, où l'équipe nationale masculine de Madagascar, Ankoay, mais inscrite sous le nom d'Antananarivo, prendra part à la grande finale de l' « International 3x3 Competition » de Russie. Douze sélections, parmi les meilleures du monde, dont la Serbie, les Pays-Bas, le Brésil et plusieurs équipes russes, disputeront le titre.

Le quatuor, composé de Livio Ratianarivo, Anthony Rasolomanana, Elly Randriamampionona et Arnol Solondrainy a rejoint la Russie pour cette grande compétition. Champions d'Afrique en titre, les Malgaches sont arrivés à Perm avec l'ambition de bousculer la hiérarchie et d'affirmer leur statut de nouvelle force du 3x3.

Dès le 30 août, Antananarivo entrera dans le vif du sujet : il défiera, à 19h35, le BC 10 Khimki avant d'enchaîner, à 21h25, avec le Bionord Pro. Deux chocs de haut vol où rapidité, adresse et intensité seront déterminantes. Pour Madagascar, chaque possession comptera. Le format réduit du 3x3 laisse peu de place à l'erreur et exige une concentration totale. Mais les Malgaches, désormais habitués aux tournois internationaux de 3x3, abordent ce défi avec détermination.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Nous sommes fiers de porter les couleurs du pays. Participer à de grands tournois n'apporte que du positif pour nos joueurs, à un peu plus de trois mois de l'Africa Cup, qui se tiendra à domicile en décembre », rappelle Pascal Rasaony, chef de délégation.

À Perm, le basket malgache veut écrire une nouvelle page de son histoire en rivalisant avec l'élite mondiale. Un défi de taille, mais aussi une formidable opportunité de faire briller la Grande Île sur la scène internationale.