Madagascar: Transport en commun - Des usagers dénoncent la baisse de la qualité des services

29 Août 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

Dans la capitale, les usagers des transports en commun dénoncent une nette baisse de la qualité des services, compliquant le quotidien de nombreux habitants.

Avant-hier, des conducteurs et receveurs de bus ont été surpris en train de prendre des passagers en dehors des arrêts officiels, provoquant embouteillages et mécontentement. Certains véhicules restent stationnés trop longtemps. La gendarmerie de Vontovorona est intervenue et a délivré un avertissement écrit aux conducteurs concernés.

« On en a vraiment assez! Les bus s'arrêtent partout, même en dehors des stations, et cela bloque la route. Nos trajets sont déjà fatigants, et ces arrêts intempestifs ne font qu'empirer la situation », témoigne Niriako, un usager.

Mais les arrêts anarchiques ne sont pas le seul problème. D'autres passagers dénoncent aussi le non-respect des règles et une série de manquements: itinéraires non respectés, refus d'aller jusqu'au terminus, changement de trajet sans explication, refus de prendre des passagers en file même lorsque le bus est vide, sélection arbitraire des clients, hausse illégale des tarifs et mauvaise foi au mo- ment de rendre la monnaie. Le comportement de certains chauffeurs et receveurs est également pointé du doigt : insultes, bousculades, gestes déplacés, voire agressivité.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.