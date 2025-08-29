Madagascar: Transport en commun - Des usagers dénoncent la baisse de la qualité des services

Dans la capitale, les usagers des transports en commun dénoncent une nette baisse de la qualité des services, compliquant le quotidien de nombreux habitants.

Avant-hier, des conducteurs et receveurs de bus ont été surpris en train de prendre des passagers en dehors des arrêts officiels, provoquant embouteillages et mécontentement. Certains véhicules restent stationnés trop longtemps. La gendarmerie de Vontovorona est intervenue et a délivré un avertissement écrit aux conducteurs concernés.

« On en a vraiment assez! Les bus s'arrêtent partout, même en dehors des stations, et cela bloque la route. Nos trajets sont déjà fatigants, et ces arrêts intempestifs ne font qu'empirer la situation », témoigne Niriako, un usager.

Mais les arrêts anarchiques ne sont pas le seul problème. D'autres passagers dénoncent aussi le non-respect des règles et une série de manquements: itinéraires non respectés, refus d'aller jusqu'au terminus, changement de trajet sans explication, refus de prendre des passagers en file même lorsque le bus est vide, sélection arbitraire des clients, hausse illégale des tarifs et mauvaise foi au mo- ment de rendre la monnaie. Le comportement de certains chauffeurs et receveurs est également pointé du doigt : insultes, bousculades, gestes déplacés, voire agressivité.