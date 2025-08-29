Madagascar: Basketball féminin - U20 - Les joueuses de la JCBA défient la JEA, championne en titre

Le sommet national U20, filles et garçons, poursuit son cours à Arivonimamo avec la fin des huitièmes de finale, disputés jeudi 28 août. Les affiches ont tenu leurs promesses, offrant intensité et spectacle sur les deux terrains municipaux.

Chez les garçons, plusieurs favoris ont confirmé leur statut. Le RBC de Boeny s'est largement imposé contre Fandrasoa Haute-Matsiatra (75-40), tandis que l'ASB d'Itasy, évoluant à domicile, a écarté le SEBC d'Alaotra -Mangoro (77-63). Le NBE d'Analamanga a dominé le NBC d'Alaotra-Mangoro (56-44), et l'Ascut d'Atsinanana a pris le meilleur sur l'ABC de Sava (64-52). Dans un duel serré, le BCTT d'Atsimo-Andrefana a arraché sa qualification contre l'AKBB d'Analamanga (53-49).

Les quarts de finale de ce vendredi 29 août s'annoncent explosifs avec, entre autres, le RBC de Boeny face à l'EBF de Haute-Matsiatra, et la JCBA d'Analamanga opposée à l'ASB d'Itasy.

Du côté des filles, le Mb2all d'Analamanga, la JEA de Vakinankaratra et Dunamis d'Analamanga n'ont pas tremblé et poursuivent leur route. Les rencontres programmées opposeront notamment l'EBF de Haute-Matsiatra à Squad d'Atsinanana, et le Mb2all d'Analamanga au Sepa ABM de Boeny.

La JCBA a réalisé une belle performance en plaçant ses deux équipes en quarts de finale. Mais la tâche s'annonce ardue : les filles affronteront la JEA de Vakinankaratra, championne en titre, tandis que les garçons devront se mesurer à l'ASB d'Itasy, réputée difficile à manoeuvrer à domicile. Deux défis de taille qui pourraient marquer un tournant pour le club de la capitale.

La compétition entre dans une phase décisive où chaque panier peut changer le destin d'une équipe. L'ambiance à Arivonimamo promet de monter encore d'un cran à l'approche des demi-finales. Que les meilleurs gagnent.