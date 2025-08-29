Madagascar: Basketball féminin - U20 - Les joueuses de la JCBA défient la JEA, championne en titre

29 Août 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Donné Raherinjatovo

Le sommet national U20, filles et garçons, poursuit son cours à Arivonimamo avec la fin des huitièmes de finale, disputés jeudi 28 août. Les affiches ont tenu leurs promesses, offrant intensité et spectacle sur les deux terrains municipaux.

Chez les garçons, plusieurs favoris ont confirmé leur statut. Le RBC de Boeny s'est largement imposé contre Fandrasoa Haute-Matsiatra (75-40), tandis que l'ASB d'Itasy, évoluant à domicile, a écarté le SEBC d'Alaotra -Mangoro (77-63). Le NBE d'Analamanga a dominé le NBC d'Alaotra-Mangoro (56-44), et l'Ascut d'Atsinanana a pris le meilleur sur l'ABC de Sava (64-52). Dans un duel serré, le BCTT d'Atsimo-Andrefana a arraché sa qualification contre l'AKBB d'Analamanga (53-49).

Les quarts de finale de ce vendredi 29 août s'annoncent explosifs avec, entre autres, le RBC de Boeny face à l'EBF de Haute-Matsiatra, et la JCBA d'Analamanga opposée à l'ASB d'Itasy.

Du côté des filles, le Mb2all d'Analamanga, la JEA de Vakinankaratra et Dunamis d'Analamanga n'ont pas tremblé et poursuivent leur route. Les rencontres programmées opposeront notamment l'EBF de Haute-Matsiatra à Squad d'Atsinanana, et le Mb2all d'Analamanga au Sepa ABM de Boeny.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La JCBA a réalisé une belle performance en plaçant ses deux équipes en quarts de finale. Mais la tâche s'annonce ardue : les filles affronteront la JEA de Vakinankaratra, championne en titre, tandis que les garçons devront se mesurer à l'ASB d'Itasy, réputée difficile à manoeuvrer à domicile. Deux défis de taille qui pourraient marquer un tournant pour le club de la capitale.

La compétition entre dans une phase décisive où chaque panier peut changer le destin d'une équipe. L'ambiance à Arivonimamo promet de monter encore d'un cran à l'approche des demi-finales. Que les meilleurs gagnent.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.