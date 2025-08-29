Tunisie: Du 31 août au 6 septembre - Kairouan vibrera au rythme du Festival du Mouled Al-Nabawi el Cherif

29 Août 2025
La Presse (Tunis)

La huitième édition du Festival du Mawlid Al-Nabawi Al-Charif (la naissance du prophète) se tiendra à Kairouan du dimanche 31 août au samedi 6 septembre 2025.

Lors d'une conférence de presse du comité du festival qui a eu lieu ce soir, le correspondant de la Radio nationale a indiqué que l'événement de cette année comprendra plusieurs activités, notamment :

Des expositions d'artisanat et des foires commerciales.

Des séminaires islamiques internationaux.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Des concours de mathématiques et de logique.

Des compétitions de récitation de Hadiths.

Des conférences variées.

Des soirées à la Grande Mosquée d'Oqba Ibn Nafaa.

Une cérémonie en l'honneur des lauréats du concours de mémorisation du Coran.

Selon Slim Bachir, trésorier de l'association du Festival du Mawlid, les préparatifs pour cet événement majeur ont déjà commencé à Kairouan. Il a ajouté que des spectacles soufis seront organisés quotidiennement sur les places publiques.

La ville de Kairouan attire des centaines de milliers de visiteurs pendant la célébration du Mawlid, ce qui dynamise fortement l'activité économique et commerciale de la région.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.